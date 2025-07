Hoog, hoger, hoogst. Dat is de laatste jaren de trend in het wielrennen als het gaat om sokken. Des te vreemder is de look van Primoz Roglic, de kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe in de Tour de France.

De Sloveense kopman droeg in de twaalfde etappe naar Hautacamp namelijk enkelsokken. Dat is bijna een doodzonde in het wielrennen. 'Waar is de modepolitie?', vroeg een oplettende volger zich dan ook af. Wielerkenner Thijs Zonneveld zag de foto ook en reageerde met een knipoog: "Uit koers halen en levenslang schorsen."

Vooralsnog legt de nieuwe look Roglic geen windeieren. In de lastige twaalfde etappe kan hij makkelijk mee met de favorieten als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard:

Voormalig kopman van Visma

Roglic fietste jarenlang in dienst van Visma | Lease a Bike, sinds 2024 komt hij uit voor zijn huidige ploeg. De Sloveen won in Nederlandse dienst drie keer de Vuelta a España (2019, 2020, 2021) en eenmaal de Giro d'Italia (2023). Met de Tour de France heeft hij een ongelukkig huwelijk. Roglic kwam in enkele edities ten val, waardoor hij moest opgeven of zijn klassement naar de vaantjes was.

Uit koers halen en levenslang schorsen. https://t.co/oT26Pbf5DL — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 17, 2025

In 2020 kon hij de eindzege in de Ronde van Frankrijk ruiken. Met nog een lastige tijdrit voor de boeg had hij de gele leiderstrui om zijn schouders. Maar op weg naar La Planche des Belles Filles verspeelde hij een voorsprong van 57 seconden op Pogacar.

