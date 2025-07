De Nederlandse wielrenner Thymen Arensman heeft zich in de geschiedenisboeken van de Tour de France gefietst. Hij won zaterdagmiddag op schitterende wijze de veertiende etappe. Dat levert Arensman naast een hoop lof ook veel prijzengeld op.

De Nederlandse renner van Ineos Grenadiers won etappe 14 van de Tour de France, een zware bergrit naar skioord Luchon-Superbagnères. Arensman reed meer dan 30 kilometer alleen voorop en hield geletruidrager Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard achter zich. Daarmee boekte hij na zijn eerdere succes in de Vuelta a España (2022) zijn tweede etappezege in een grote ronde.

Prijzengeld Thymen Arensman na ritzege in de Tour

Arensman werd eerder in de Ronde van Frankrijk al tweede, dat was in de tiende etappe. Daarmee verdiende hij voor zichzelf (en de ploeg) 5500 euro. Zaterdagmiddag kwam daar het dubbele bovenop, door zijn succes in rit 14. Arensman pakte 11.000 euro aan prijzengeld. Ook verdiende hij nog 1450 euro door als eerste de Peyresourde te passeren en te winnen op Superbagnères. Het totaalbedrag vandaag: 12.450 euro.

"Dit voelt als een droom", sprak hij eenmaal op adem bij de NOS. "Een etappe in de Tour maakt je carrière misschien, maar vooral de manier waarop ik het deed, daar moet ik nog een nachtje over slapen."

Dank aan Nederlandse fans

Achter hem kwam de groep met favorieten op Superbagnères rap dichterbij. Maar de aanvallen van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar kwamen te laat. Arensman dankte de Nederlandse fans die hem steunden langs de kant. "Ze gaven me net wat extra, maar pas 200 meter voor de streep geloofde ik dat het binnen was. De laatste 8 kilometer voelde ik langzaam de energie uit mijn lichaam stromen."

