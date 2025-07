De Tour de France is zaterdag 5 juli begonnen. De grootste wielerwedstrijd van het jaar belooft met onder meer Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard weer een spektakel van jewelste te worden. De eerste etappe zit er inmiddels op. In dit artikel lees je alle rituitslagen en de stand van zaken in de klassementen.

De Ronde van Frankrijk ging zaterdag 5 juli van start in Lille. De eerste etappe draaide zoals verwacht uit op een massasprint, maar dat dit met een verdund peloton zou zijn, was voor velen een verrassing. Jasper Philipsen was uiteindelijk tóch de sterkste in de vlakke waaieretappe. De ploeggenoot van Mathieu van der Poel pakt direct de gele trui.

Tadej Pogacar won vorig jaar met overmacht de Tour de France en is ook dit jaar de topfavoriet. Uiteraard doen ook Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel mee. Zij eindigden vorig jaar als tweede en derde en zijn de belangrijkste uitdagers van de Sloveen. Mogelijk kunnen ook renners als Primoz Roglic, Enric Mas en Carlos Rodriguez voor een verrassing zorgen.

De Tour duurt tot en met zondag 27 juli. De finish is dan in Parijs. Hieronder vind je tot die tijd alle uitslagen, zowel van het algemeen klassement en de rituitslag, als ook de strijd om de bergtrui (bolletjes), de groene sprinttrui, de witte jongerentrui en het ploegenklassement.