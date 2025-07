De Tour de France is onderweg naar Parijs. De grootste wielerkoers van het jaar belooft met onder meer Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Jonas Vingegaard weer een spektakel van jewelste te worden. De derde etappe werd een drama voor Jasper Philipsen in de groene trui: de Belg moest de Tour al verlaten. In dit artikel lees je alle rituitslagen en de stand van zaken in de klassementen na de derde etappe.

De Ronde van Frankrijk kent sinds de start op 5 juli al veel wisselingen in de truiendragers. Jasper Philipsen won de eerste etappe en pakte daarmee het geel en groen. De gele leiderstrui stond hij een etappe later af aan Alpecin-ploeggenoot Mathieu van der Poel, die op sensationele wijze zijn tweede Touretappe won en een dubbelslag sloeg. De Tour leek niet kapot te kunnen voor Alpecin-Deceuninck, maar daar kwam in de derde etappe op vreselijke wijze een einde aan.

Drama Mathieu van der Poel in Tour de France: geletruidrager ziet goede vriend vreselijk hard vallen, schade is enorm Een vreselijke val in de derde etappe van de Tour de France heeft voor opschudding gezorgd. Tijdens de tussensprint voor punten om de groene trui ging het helemaal mis bij Jasper Philipsen. De ploeggenoot van Alpecin-Deceuninck kwam vlak voor de ogen van Mathieu van der Poel vreselijk hard ten val. Hij liep daarbij een aantal pijnlijke breuken op en ligt uit de Tour.

Truienwissel

De derde etappe werd een drama voor Alpecin, dat de groene trui verloor door de uitvalbeurt van de Belgische toprenner Philipsen. Jonathan Milan, die tweede werd in de sprint achter ritwinnaar Tim Merlier, pakte de groene sprinttrui over. Tadej Pogacar bemoeide zich ondertussen met de bollentrui. De wereldkampioen had geen zin in de plichtplegingen met de media en schoof teamgenoot Tim Wellens naar voren om de bergtrui van hem over te nemen. De Belg deed dat maar wat graag. Hij wisselt na de derde etappe zijn Belgische kampioenstrui om voor de witte trui met rode bollen van het bergklassement.

Tour de France opgeschrikt door vreselijke valpartijen: ontregelde sprint wordt met fotofinish beslist De derde etappe van de Tour de France kende de nodige opvallende momenten. Jasper Philipsen moest de ronde verlaten na een afgrijselijke val en de ploeg van Tadej Pogacar zorgde voor opzien met een bijzondere tactiek. De laatste kilometers werden ontsierd door twee vreselijke valpartijen. Uiteindelijk won de Belg Tim Merlier met miniem verschil.

Tadej Pogacar won vorig jaar met overmacht de Tour de France en is ook dit jaar de topfavoriet. Uiteraard doen ook Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel mee. Zij eindigden vorig jaar als tweede en derde en zijn de belangrijkste uitdagers van de Sloveen. Mogelijk kunnen ook renners als Primoz Roglic, Enric Mas en Carlos Rodriguez voor een verrassing zorgen.

De Tour duurt tot en met zondag 27 juli. De finish is dan in Parijs. Hieronder vind je tot die tijd alle uitslagen, zowel van het algemeen klassement en de rituitslag, als ook de strijd om de bergtrui (bolletjes), de groene sprinttrui, de witte jongerentrui en het ploegenklassement.

Standen Tour de France 2025