Dat is nog eens pech hebben: overleef je als wielrenner drie weken de Tour de France, gaat het thuis meteen flink mis. Het is de Fransman Kévin Vauquelin, die zevende werd bij de Ronde van Frankrijk, overkomen.

De wielrenner heeft bij een ongeval bij hem thuis een kuitbeenbreuk opgelopen. Dat bevestigde zijn ploeg Arkéa - B&B Hotels dinsdag via sociale media. "Hoe lang hij uit roulatie is, wordt later bekendgemaakt", meldt het Franse team.

De 24-jarige Vauquelin was net klaar met de Tour de France, waar hij als zevende eindigde. In zeven etappes finishte hij in de top 10. Vorig jaar won hij bij zijn debuut in de Tour meteen een etappe. Dit jaar sloot hij eerder al de Ronde van Zwitserland af als tweede, achter de Portugees João Almeida.

Renner geeft uitleg

Vauquelin heeft inmiddels uitleg gegeven over de gebeurtenis. Via Instagram Stories schreef hij: "Om precies te zijn: het was toen ik met mijn koffer de trap af liep en het was ook niet in de avond. Sorry voor iedereen die dacht dat ik een alcoholist was." Blijkbaar gingen er al geruchten dat hij gedronken zou hebben, wat de renner dus ontkent.