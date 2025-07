De Tour de France wordt van 5 tot en met 27 juli in Nederland op meerdere zenders tegelijkertijd uitgezonden. De wielerfan heeft dus keuze te over en kan elke dag schakelen tussen de diverse kanalen. Hieronder lees je op welke zenders je moet zijn voor de Ronde van Frankrijk, de grootste koers van het jaar.

Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Dylan Groenewegen, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Zomaar wat van de grootste namen van het peloton die vanaf zaterdag 5 juli aan de start van de Tour staan in Lille. 21 etappes later komen ze, als ze de drie helse weken in Frankrijk overleven, in Parijs over de iconische streep die is gelegd op de wereldberoemde straat Champs-Elysées. Tussendoor is er, op enkele rustdagen na, elke dag koers.

Veel spektakel

Er zijn 'maar' zes sprintetappes en dat betekent dat er heel veel spektakel overblijft rondom de klassementen voor bijvoorbeeld de gele trui. Wel wordt bijvoorbeeld de laatste etappe anders dan ooit. Want hoewel de plek van de finish hetzelfde is als altijd, is de aanloop er naartoe compleet anders. Tot de laatste meters liggen er kansen voor de klassementsrenners om nog verschillen te maken. Normaliter is de slotrit een champage-etappe voor de winnaar en zijn ploeg en mogen de sprinters nog één keer strijden om de hoofdprijs.

Welke zender Tour de France?

Genoeg reden dus om de televisie aan te zetten en de Tour de France te volgen. Dat kan, gelukkig voor Nederland, op liefst drie verschillende zenders. NPO 1 is vaak de plek voor live-uitzendingen vanaf de middag, maar er kan soms ook worden uitgeweken naar NPO 2 of NPO 3. Eurosport is ook elke dag live, evenals de gratis te ontvangen Belgische sportzender Sporza (onderdeel van VRT 1). Liever een livestream online? Dan kun je terecht op NOS.nl, de NOS-app en/of HBO Max.

Waar zit welke zender? NPO 1, 2 en 3 spreken voor zich. Hieronder zie je voor de grootste tv-aanbieders op welk kanalen Eurosport en Sporza zit.



Eurosport

Ziggo: 20

KPN: 35

Odido: 131

Delta: 32

Caiway: 32



Sporza

Ziggo: 51

KPN: 29

Odido: 21

Delta: 27

Caiway: 27

