De wielerwereld werd woensdagavond opgeschrikt door vreselijk nieuws. De pas 19-jarige Samuele Privitera overleed tijdens de eerste etappe van de Ronde van het Aostadal in Italië. De talentvolle renner kwam vreselijk ten val en overleed aan zijn verwondingen. Het nieuws maakte veel los, ook bij prominenten uit de sport.

In de beloftenkoers viel hij in de rit naar de Mont Blanc. Daarbij zou hij tegen een hek zijn gegleden. Medische hulp van de hulpverleners mocht niet meer baten. Hij overleed uiteindelijk nadat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De verslagenheid bij de talentenploeg van Jayco AlUla, waar hij reed, was groot.

"Hij was onvervangbaar. Zijn vreugde, zijn geest, zijn vriendelijkheid... Hij was altijd een helder licht in elke kamer of race waar hij was. Dat we hem verliezen, is onverteerbaar en niet in woorden te bevatten", liet Axel Merckx, de teameigenaar van de ploeg waar de Italiaan voor reed, weten in een verklaring op Instagram. De zoon van wielergrootheid Eddy Merckx krijgt bijval van meerdere andere oud-toprenners.

Reactie Tadej Pogacar

Zo deelt voormalig Tour de France-winnaar Bradley Wiggens net als vele anderen zijn steun. Drievoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar schrijft: 'Rust in vrede.' Ook ex-wereldkampioen Philippe Gilbert leeft mee. 'Sterkte aan familie, vrienden en je team.' Daarnaast laten ook Tour-teams als Team Picnic PostNL en Intermarché-Wanty een steunbetuiging achter.

Wat doet de Tour de France?

Nog voordat duideiljk werd dat de Italiaanse tiener zou overlijden, werd bekend dat de etappe van donderdag niet doorgaat in de Ronde van het Aostadal. De tijdrit is uit het programma gehaald. Het is nog niet duidelijk of er in de Tour de France ook door de organisatie wordt stilgestaan bij het tragische nieuws. In de Ronde van Frankrijk staat etappe 12 op het programma: een zware bergrit naar de Hautacam.

