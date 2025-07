De renners in de Tour de France kijken allemaal reikhalzend uit naar de rustdag van dinsdag, maar voor het zover is, moeten ze nog één keer enorm aan de bak. Op de nationale Franse feestdag heeft de organisatie namelijk een loodzware etappe uitgetekend. Dit kun je verwachten van de tiende etappe in de Tour de France.

Normaal gesproken is de tweede maandag van de Tour de France een rustdag, maar dat is dit jaar niet het geval. Het betekent dat de renners voor de tiende dag op rij op de fiets moeten stappen en daar zullen ze niet heel blij mee zijn. Zeker niet nadat ze zich zondag in de negende etappe helemaal kapot hebben moeten rijden door de aanval van Mathieu van der Poel.

De alleskunner trok vanaf de eerste kilometer met ploeggenoot Jonas Rickaert ten aanval en werd na een zenuwslopend slot pas op zo'n 750 meter voor de finish teruggepakt. Tim Merlier sprintte vervolgens naar zijn tweede zege van deze Tour, maar daar zal maandag geen derde bij gaan komen.

Loodzware etappe

Het lijkt namelijk een ideale dag voor de aanvallers, maar ook de klassementsrenners zullen deze dag hebben omcirkeld. In totaal zijn er ruim 4400 hoogtemeters in de etappe van 165,3 kilometer. De renners starten om 13.10 uur in Ennezat en finishen rond de klok van 17.40 uur in Le Mont-Dore.

Het wordt een loodzware heuvelrit, want er moeten liefst acht klimmetjes op worden gereden. Zeven daarvan zijn van de tweede categorie en er is er ook nog ééntje van de derde categorie. De echte hoge bergen komen dus pas na de rustdag, maar de kans is klein dat er een koekenbakker gaat winnen op zo'n moeilijk parcours.

Favorieten

Tadej Pogacar won al twee etappes deze ronde en kan zijn hattrick gaan voltooien. Als hij zijn zinnen op de zege heeft gezet dan is de kans groot dat de klassementsrenners het onderling gaan uitmaken, maar als hij aan een dagje rust toe is dan kan de winnaar zomaar uit de kopgroep komen.

Ben Healy won eerder deze Tour al eens een zware etappe vanuit de kopgroep en toen maakte ook de Amerikaan Quinn Simmonds veel indruk. De andere renners zullen dus bij de les moeten zijn als één van hen in de aanval probeert te gaan.

Quatorze juillet

Aangezien het maandag 14 juli is, zullen veel Fransen gaan proberen om mee te zitten in de kopgroep. Het is voor hen tenslotte de grote droom om een etappe te winnen op quatorze juillet. De laatste Fransman die op de nationale feestdag als eerste over de streep kwam was Warren Barguil in 2017.

