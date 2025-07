Mathieu van der Poel baarde opzien met een waanzinnige aanval in de Tour de France samen met ploegmakker Jonas Rickaert. De Nederlandse topwielrenner fietste 170 kilometer op kop, maar werd net voor de streep ingerekend. Het zorgt voor een pijnlijke herinnering bij René van der Gijp.

De waanzinnige aanval komt ter sprake in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Als ik aan Van der Poel denk, dan denk ik aan dat halve peloton. Wat een tering hekel moeten die aan hem hebben", denkt Van der Gijp. Het doet hem denken aan een bijzonder zwaar moment uit zijn eigen tijd als voetballer. Bij PSV moest Van der Gijp op maandagochtend rondjes rennen van trainer Guus Hiddink in het park.

"Omdat ze eerder naar binnen wilden, gingen Gerets, Arnesen en Valke voorop lopen. Dat was voor mij gewoon een marteling. Dat was geen uitlopen meer…. Dat was een marteling", verzucht Van der Gijp. "Daarbij moest ik denken aan Van der Poel. Die had bij het ontbijt gezegd tegen die gozer: zullen we gewoon vanaf het begin wegrijden, kijken wat er gebeurt?"

Ongeloof om Van der Poel

Van der Poel en Rickaert sprongen succesvol weg vanaf kilometer 0. "Dan kan je twee dingen denken als peloton: laat gaan, maar dan hebben ze dalijk een uur voorsprong. Dus je moet ook na 20 kilometer gaan rijden… Het is wel bijzonder, ik moet dan denken aan het halve peloton dat denkt: wat een mafkees. Want die hebben zich de tering moeten rijden", denkt hij.

Michel van Egmond zat ook vol ongeloof voor de televisie. "Je hoorde het ook aan de commentatoren. Die zeiden eerst: dit hoef je niet serieus te nemen. Toen zeiden ze: dit is toch wel heel gek. Toen zeiden ze: dit zal toch niet waar zijn. Het werd steeds realistischer", blikt hij terug.

Wim Kieft werd er naar eigen zeggen "een beetje moe" van. "Dat iedereen tegen die Van der Poel zei dat het ongelooflijk is wat hij heeft gedaan. Maar hij denkt maar één ding", denkt Kieft. Dat het draait om winnen. "Het is allemaal leuk en aardig, maar het gaat om de overwinning natuurlijk", verzekert Kieft.

'Waanzinnige' Van der Poel

Het was door Van der Poel en Rickaert de tweede snelste Touretappe ooit. "Het is van het Slaakhuys (waar de podcast wordt opgenomen, red.) naar Hengelo op de fiets. En dat met 50 kilometer per uur", geeft Van Egmond als voorbeeld. "Het is waanzinnig", concludeert Van der Gijp.

