De sublieme ritzege van Mathieu van der Poel tijdens de Tour de France maakt veel los in de wielerwereld. De 30-jarige Nederlander greep de macht in de Tour door de tweede etappe te winnen en zo ook de gele trui te veroveren. In het buitenland zijn ze onder de indruk van de Nederlander.

"Mathieu van der Poel beheerste de bewogen finale van de tweede etappe perfect", zo vindt de toonaangevende Franse krant L'Équipe. Van der Poel zag in de laatste kilometer de nodige aanvallers een poging wagen om de rit te winnen, maar pareerde iedere demarage en hield vervolgens ook nog Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard achter zich. "Pogacar was omsingeld en aarzelde geen moment. Hij viel niet aan, maar wachtte liever tot de sprint waar Van der Poel de snelste bleek."

Italianen vinden Van der Poel 'sensationeel'

Het Italiaanse Gazzetta dello Sport roemt de dubbelslag van een 'sensationele' Van der Poel, die naast de ritzege ook het geel veroverde. "Wat een actie", klinkt het verwonderd uit de pen van de Italiaanse journalist die het stuk schreef. In Spanje zag Marca een titanenstrijd tussen twee renners die in het voorjaar elkaar ook al het leven zuur maakten. "Uiteindelijk waren het Pogacar en Van der Poel die streden om de zege, met de ster van Alpecin als winnaar." De kop van het artikel? "Van der Poel kan Pogacar ook in de Tour verslaan."

Feliciaties van Mark Cavendish

In België is Het Laatste Nieuws ook maar wat blij met de zege van Van der Poel. Gretig sommen ze van wie de Nederlander allemaal felicitaties krijgt na zijn zege. "Een kus van 'Roxanne, zijn levenspartner, een knuffel van Jasper Philipsen, handshakes van zo'n beetje alles wat een grijze ploegoutfit droeg aan de finish en zelfs een aai over de bol van een enthousiate ritzegerecordhouder Mark Cavendish."

'Toeval' voor Mathieu van der Poel

Zelfs de BBC schenkt aandacht aan de zege. De Britse omroep valt zelfs iets bijzonders op. "Als je het over toeval hebt... Van der Poel pakt de gele trui in de tweede etappe, een herhaling van de Tour van 2021." Ook toen was het in rit twee bingo voor de Nederlander.

