De Tour de France heeft de laatste rustdag gehad, dus gaan de overgebleven renners de loodzware laatste week in. Van rustig aan beginnen is geen sprake, want in de zestiende etappe staat vandaag de mythische berg Mont Ventoux op het programma. De alpenreus zal meteen voor verschil gaan zorgen, al zit er ook een klein voordeel in voor de al gepijnigde renners.

De rit start om 12.10 uur en eindigt naar verwachting al rond 16.45 uur. Een relatief korte etappe qua tijd. Qua kilometers is het een gemiddelde etappe, met 171,5 kilometer voor de boeg voor de renners. Met de beklimming van de Ventoux op het einde en finish bergop, is dat een rare combinatie van korte tijd en lange afstand. Maar dat komt volledig door de aanloop naar de mythische berg in de Alpen. Mythisch vanwege de desolate omgeving en de grote Tourhistorie.

Misselijke klim naar de Mont Ventoux

Pas in de laatste 15,7 kilometer van de streep gaat er geklommen worden en moeten de renners bijna 2000 meter de lucht in. Het stijgingspercentage van de Ventoux is niet mis: gemiddeld 8,8 procent. De benen zullen dus meteen goed moeten zijn na de rustdag om de berg van buitencategorie (HC) te verteren. Op de streep zijn er ook weer bonificatieseconden voor het klassement om de gele trui te verdienen én liggen er punten klaar voor de bergtrui. Gaat Jonas Vingegaard zijn belofte nakomen?

i De zestiende etappe van de Tour de France voert de renners naar de mythische berg Mont Ventoux. ©Tour de France

Mathieu van der Poel tegen Jonathan Milan

Kijk niet raar op als Mathieu van der Poel zich tot zestig kilometer van de finish nog van voren laat zien. De Nederlander doet nog volop mee in de strijd om de groene trui, die nog fier om de schouders van Jonathan Milan zit. Veelvraat Tadej Pogacar staat nog tussen de twee kemphanen in, maar gezien de volledig vlakke aanloop naar de tussensprint, zal de geletruidrager zich daar dit keer niet mee bemoeien.

Tussensprint

Op 112,4 kilometer van de start in Montpellier ligt namelijk de tussensprint in Chateauneuf-Du-Pape, met twintig punten voor de eerste renner die daar over de streep komt. Ga er dus gerust vanuit dat de ploegen van Milan (Lidl-Trek) en Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) de vluchters gaan proberen te controleren. Gaan de dromers van de groene trui zélf de punten pakken of laten ze berekend de vluchters alle punten opsnoepen?

