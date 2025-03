Arne Slot en Liverpool krijgen flinke waarschuwing van legende: 'Dan zijn we de beste club ter wereld'

Robbie Fowler kijkt met angst naar de situatie van 'zijn' Liverpool. De oud-spits is bezorgd over de contractsituatie van sterspeler Mohamed Salah, die de club gratis dreigt te verlaten.

Fowler dringt er bij de clubleiding op aan om geen tijd meer te verliezen en het contract van Salah te verlengen. De sterspeler is nog geen drie maanden verwijderd van het einde van zijn huidige verbintenis en kan daarna transfervrij vertrekken.

Volgens de voormalig Engels international verdient de 32-jarige Salah een nieuw contract 'voor wat hij heeft gedaan, wat hij heeft bereikt en wat hij nog gaat bereiken in de resterende wedstrijden dit seizoen'. "Ik twijfel er niet aan dat hij nog meer doelpunten zal maken en voor chaos en verwarring zal zorgen", stelt hij tegenover PA News Agency.

Salah voert de topscorerslijst in de Premier League aan met 27 doelpunten en is ook de assistkoning met 17 assists. Volgens Engelse media verdient de Egyptenaar zo'n 22 miljoen euro bruto per jaar, een investering die volgens Fowler het verlengen waard is.

'Ze moeten hem geven wat hij wil'

"Ze moeten hem geven wat hij wil, simpelweg omdat hij zich keer op keer heeft bewezen. Elke speler die naar Liverpool komt, kost een fortuin aan transfersom en salaris." Fowler vraagt zich af waarom The Reds dit geld niet in Salah stoppen. "Ik heb veel vertrouwen in wat hij heeft laten zien. Hij is een buitengewone speler voor Liverpool geweest en dit jaar is hij ongelooflijk."

De gevallen Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold

Salah is één van de drie Liverpool-spelers wiens contract afloopt, samen met Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold, die volgens geruchten op weg zou zijn naar Real Madrid.

"Ik wil dat alle drie de spelers blijven. Ik denk dat het slecht management is van de club om het zo ver te laten komen", aldus Fowler. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Van de drie spelers zou ik verbaasd zijn als ze alle drie bijtekenen, maar ik zou net zo verbaasd zijn als er twee van hen niet zouden verlengen."

'Dan zijn we weer de beste club ter wereld'

Tot slot benadrukt Fowler het belang van een goede afhandeling van deze drie contractkwesties. "Als een van de drie tekent, geeft dat iedereen een boost. Dat is wat je wilt in het voetbal. Ik praat alsof ze al gewonnen hebben, maar ze zullen een boost krijgen met het winnen van de Premier League. Stel je voor dat ze de titel winnen en vervolgens met deze drie spelers verlengen. Dan zijn ze weer de beste club ter wereld."

