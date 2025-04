Klagende toptennisser Daniil Medvedev komt met opmerkelijk verzoek: 'Niet goed genoeg'

Daniil Medvedev had het zwaar in de eerste ronde van de Masters in Monte Carlo, maar wist Karen Khachanov met 2-1 te verslaan. Na de wedstrijd kwam de Rus met een opmerkelijk verzoek.

Het duel duurde bijna drie uur en de nummer negen van de plaatsingslijst had het zichtbaar zwaar. In de laatste momenten van de wedstrijd leek Medvedev last te hebben van kramp. Uiteindelijk won hij met 7-5, 4-6, 6-4.

Nadat hij zijn rivaal de hand had geschud en bij zijn bank was aangekomen, draaide hij zich om naar de scheidsrechter om te vragen of hij de fysiotherapeut mocht roepen voordat hij het veld verliet. Hij kreeg de hulp die hij nodig had.

Heftig incident bij Tallon Griekspoor tegen Daniil Medvedev: Rus beschuldigt umpire van discriminatie Daniil Medvedev heeft zijn excuses aangeboden voor een incident tijdens zijn partij tegen Tallon Griekspoor. De Rus beschuldigde de scheidsrechter van discriminatie en daar heeft hij achteraf spijt van.

'Niet mijn favoriete ondergrond'

De Russische tennisser heeft er door de jaren heen vaker over gesproken dat hij niet houdt van de langzame omstandigheden op gravel. In Monte Carlo herhaalde hij nogmaals dat gravel niet zijn favoriete ondergrond is.

"Ik heb heel goed getraind voor het toernooi, beter dan ik vandaag speelde, hoewel ik goed speelde. Dit is mijn eerste gravelwedstrijd, wat niet mijn favoriete ondergrond is, dus sommige belangrijke punten en beslissingen waren niet goed genoeg. Maar ik ben blij dat ik heb gewonnen", zei Medvedev.

Toptennisser opnieuw betrokken bij opmerkelijk incident: tegenstander kijkt vol ongeloof toe Daniil Medvedev heeft maar weer eens de wenkbrauwen doen fronsen. De Russische toptennisser staat niet bepaald bekend om zijn goede gedrag en zorgde donderdag tijdens zijn kwartfinale in Doha voor veel verbazing bij zijn tegenstander en de toeschouwers op de tribune.

"Ik heb vandaag wedstrijden op gravel gekeken en er waren veel breaks. Ik denk dat Karen (Kachanov Red.) geen enkele ace sloeg, en hij staat bekend als een goede server. Het was dus vrij langzaam, maar over het algemeen ben ik tevreden met mijn niveau."

Betrokken bij rel

Afgelopen februari was Medvedev betrokken bij een kleine rel. De Rus beschuldigde tijdens de Dubai Tennis Championships scheidsrechter Nour van discriminatie. Daar had hij achteraf spijt van. Medvedev beschuldigde de scheidsrechter ervan met twee maten te meten ten opzichte van Russische spelers. De umpire greep meteen in en waarschuwde Medvedev streng dat hij zulke uitspraken niet nog eens mocht doen. De wedstrijd werd hervat, maar uiteindelijk trok Medvedev aan het kortste eind en verloor hij de partij.

Achteraf bood Medvedev zijn excuses aan. "Natuurlijk ben ik te ver gegaan, daar hebben we achteraf over gesproken. Ik ken deze scheidsrechter al een lange tijd en dit gaat echt niet specifiek over hem. Al de scheidsrechters op de ATP-tour geven niets om waar je vandaan komt of wie je bent. Ze proberen gewoon op de beste manier hun werk te doen."

Volgende ronde

Medvedev neemt het in de tweede ronde van de Rolex Monte Carlo Masters op tegen Alexander Miller.