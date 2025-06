Het was een dag vol medische incidenten bij het grastoernooi van Halle. Niet alleen de Duitser toptennisser Alexander Zverev vluchtte van de baan, dat gold ook voor de Rus Daniil Medvedev. Opvallend detail: de twee kreupelen spelen in de halve eindstrijd tegen elkaar.

Vooral Zverev baarde opzien. Vroeg in de eerste set sprintte hij ineens van de baan. Achteraf bleek dat hij maagklachten had. "Voor de wedstrijd was alles prima", legde hij uit. "Toen voelde ik me plotseling niet lekker, liep van het veld en moest overgeven. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Daarna denk ik dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld."

Bloedneus van Medvedev

Medvedev had eerder op de dag in de eerste wedstrijd Alex Michelsen met 6-4, 6-3 verslagen om zijn derde ATP-halve finale van dit seizoen te bereiken. Ook de Rus had tijdens de partij last van een medisch probleem: hij stopte plotseling, hoewel er geen pauze tussen de games was, en ging op zijn bankje liggen. Vervolgens gebruikte hij zijn handdoek om een bloedneus te stelpen, die uiteindelijk met hulp van de medische staf werd verholpen.

"Ik heb de neiging om een bloedneus te krijgen als ik in een droge omgeving ben. In Zuid-Frankrijk, waar ik woon, gebeurt het niet vanwege de luchtvochtigheid, maar hier is de lucht droger en ik voelde meteen dat het zou gaan bloeden. Het is geen ernstig of nieuw probleem", legde Daniil later uit in de mixed zone.

Mooie rivaliteit

De voormalige nummer één van de wereld is verzekerd van een terugkeer in de top 10 van de mondiale tennisladder vanaf maandag 23 juni, na zes weken op de elfde plaats te hebben gestaan. Medvedev leidt met 12-7 in de onderlinge duels met Zverev.

"Ik denk dat hij degene is tegen wie ik het meest heb gespeeld in mijn carrière, dus ik kijk ernaar uit", zei Zverev voor zijn eerste ontmoeting met Medvedev sinds de halve finale van de Australian Open 2024. "Er is veel gebeurd in de afgelopen 18 maanden. Hij is zeker één van de lastigste tegenstanders uit mijn carrière. Het wordt een geweldige wedstrijd en ik kan niet wachten om tegen hem te spelen", verzekerde de Duitser.