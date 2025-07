Basketballer Shai Gilgeous-Alexander is veel geld waard. Althans dat vinden ze bij Oklahoma City Thunder. De 26-jarige superster die zijn team naar het kampioenschap loodste kreeg een flinke salarisverhoging.

OKC heeft hun belangrijkste speler voor maar liefst vier extra seizoenen vastgelegd. Het historische contract heeft een waarde van 285 miljoen dollar (240 miljoen euro). De Canadese point guard gaat daarmee vanaf het seizoen 2027/28 tot 2031 gemiddeld 60 miljoen euro per jaar verdienen, een record in de NBA.

Deze contractverlenging komt na een memorabel seizoen voor de 26-jarige Gilgeous-Alexander, waarin hij de Thunder naar de NBA-titel leidde en zowel de MVP-award van het reguliere seizoen als van de Finals in de wacht sleepte.

Nieuwe deals, hogere contracten

Oklahoma City loopt hiermee vooruit op de markt en bevestigt Gilgeous-Alexander als de hoeksteen van hun project. Het is een duidelijk signaal van ambitie en stabiliteit voor de lange termijn. Niet alleen is de Canadese ster nu langer aan de club verbonden, het contract zet ook een nieuwe financiële standaard in de NBA. Dit is een direct gevolg van het stijgende salarisplafond en de nieuwe televisiedeals, die de contracten van topspelers flink opdrijven.

SGA has agreed to a four-year, $285M super max extension with the Thunder through 2030-31



This is the RICHEST annual salary for a player in league history 💰 pic.twitter.com/28XTgLSRlK — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2025

Met deze zet positioneren de Thunder zich definitief als een topteam in de NBA voor de komende jaren. De jonge, kampioensploeg wordt geleid door één van de beste spelers van dit moment... én de best betaalde speler ooit.

Verdiensten buiten NBA

Het bestbetaalde contract van de NBA is voor Jayson Tatum, de grote man bij Boston Celtics. Hij verdient in totaal bijna 314 miljoen dollar, alleen dat geld is uitgesmeerd over een periode van vijf jaar. Hij verdient jaarlijks zo'n 8,5 miljoen minder dan SGA. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) is met 64,3 miljoen dollar per jaar de basketballer die over een heel jaar het meest verdient na de MVP van dit jaar.

Gilgeous-Alexander boerde ook buiten het veld aardig, met zo'n 18 miljoen dollar (omgerekend zo'n 15 miljoen euro). Daarmee bleef hij ver achter topspelers Stephen Curry ($100 miljoen) en LeBron James ($85 miljoen).