Toptennisser Carlos Alcaraz is er helemaal klaar mee: 'Daar houd ik niet van'

Carlos Alcaraz is een van de beste tennissers van het moment. Hij wordt daarom regelmatig vergeleken met de 'grote drie', maar daar is hij niet blij mee.

De vriendschap en het wederzijdse respect tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz zijn bekend. De Spanjaard benadrukt regelmatig zijn bewondering voor de Serviër en diens prestaties. Djokovic op zijn beurt gelooft dat Alcaraz zeker een stempel zal drukken op de tennisgeschiedenis. Ondanks zijn vier Grand Slam-titels en de potentie om de 'grote Drie' op te volgen, wil Alcaraz niet met Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer vergeleken worden.

"Ik houd niet van vergelijkingen, al is het een compliment om met de beste spelers aller tijden vergeleken te worden. Maar ik ben Carlos Alcaraz en ik wil mijn eigen weg bewandelen. Dat is alles. Ik zeg altijd dat ik de beste in de geschiedenis wil worden en aan dezelfde tafel wil zitten als de 'grote drie'", aldus Alcaraz tegenover GQ España.

'Ik geniet van de reis'

Alcaraz was de jongste nummer 1 ooit, maar staat nu lager in de ranking. "Ik ben niet geobsedeerd door de nummer 1-positie. Ik ben het al eens geweest en was toen blij. Nu ben ik de nummer 3 van de wereld en net zo blij. Ik geniet van mijn reis, in de sport en in het leven." Had hij de Australian Open in januari gewonnen, dan was hij de jongste tennisser ooit geworden die alle vier Grand Slams had gewonnen. Die kans krijgt hij alleen nog volgend jaar januari in Melbourne.

"Ik heb nog veel dromen te verwezenlijken. Nu komen Roland Garros en Wimbledon eraan. Volgend jaar wil ik de Australian Open winnen, de enige Grand Slam die ik nog mis. Ik wil ook de ATP Finals en de Davis Cup winnen. Het is lastig om nu over twintig Grand Slams te praten. Ik heb er pas vier en het zou een vergissing zijn om aan twintig te denken, terwijl ik op weg ben naar mijn vijfde."

Rivaliteit

Op de vraag of hij zijn rivaliteit met Jannik Sinner ziet als die tussen Federer en Nadal, antwoordt Alcaraz: "Nadal en Federer zijn uniek. Jannik en ik hebben een mooie rivaliteit en ik hoop dat we nog jarenlang tegen elkaar kunnen strijden."