Lamine Yamal, het toptalent van Barcelona, wordt zondag 17 juli 2025 achttien jaar en organiseert een geheim verjaardagsfeest. De locatie wordt pas kort van tevoren aan de gasten bekendgemaakt. Om zijn privacy te waarborgen, neemt Yamal extra maatregelen.

Toptalent Lamine Yamal heeft op zijn jonge leeftijd al meer bereikt dan de meeste voetballers in hun hele carrière. Met 31 goals en 43 assists in 127 wedstrijden voor Barcelona en het Spaanse nationale team, twee Spaanse landstitels, een beker en het Europees kampioenschap van vorig jaar, heeft hij voor zijn 18e verjaardag al een indrukwekkende erelijst.

Lewis Hamilton

De avond voor zijn verjaardag staat een groots feest gepland, meldt Marca. De gastenlijst is om van te smullen, met namen als Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Ook muzikaal belooft het spektakel te worden, met optredens van zangeres Bad Gyal, producer Bizarrap, reggaeton-ster Ozuna en rapper Duki.

Eerder werd in Spaanse media gespeculeerd over een feest op Ibiza. Krant El Periodico weet echter te melden dat de sterspeler zijn verjaardag in Barcelona zal vieren.

Geen telefoons

Opvallend zijn de strenge regels die gelden voor het feest. Naast drugs, wat logisch is, zijn ook mobiele telefoons en camera's verboden. De exacte locatie blijft tot het laatste moment geheim.

Miss Teen Europe 2022, Claudia Calvo, kreeg ook een uitnodiging, maar sloeg deze af om een bizarre reden. De jonge model zou namelijk twaalf vrouwen moeten meenemen, geselecteerd op basis van hun uiterlijk. "Cupmaat en haarkleur waren het belangrijkst," onthulde ze in het programma TardeAR. Ze hintte ook op een feest op een boot.

IShowspeed

De onthullingen van Calvo hebben geleid tot een golf van kritiek op Yamal. Fans vragen zich ook af of de voetballer een uitzondering zal maken op het cameraverbod voor de bekende streamer IShowSpeed, die zijn aanwezigheid heeft bevestigd. De kans dat pikante details op zijn kanaal met 40 miljoen volgers verschijnen, lijkt echter klein.

Spaanse media schrijven dat Yamal zijn lesje qua privacy heeft geleerd na de hele affaire met influencer Fatima Vaskez. Hij heeft het advies opgevolgd om het feest strikt privé te houden. Hij heeft ook laten weten dat iedereen voor wie dit een probleem is, beter niet kan komen. Het feest op Ibiza begint in de middag en de beveiliging zal streng controleren wie er binnenkomt om ongenode gasten buiten te houden.