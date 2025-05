Tranendal bij afscheid Luka Modric van Real Madrid: 'Daar heb ik het minst gehuild'

Het avontuur van Luka Modric bij Real Madrid zit er nu écht op. Bij zijn afscheid in het Santiago Bernabéu, gaf de Kroatische middenvelder toe dat het een moeilijke dag was.

Na zijn laatste 85 minuten voor Real Madrid in het Santiago Bernabéu, richtte Modric zich tot de aanwezigen op het veld. De legendarische Kroatische middenvelder begon zijn toespraak met een dankwoord aan Florentino Pérez, de verschillende technische stafleden en al zijn teamgenoten.

Voetbalicoon (39) deelt emotionele boodschap: 'Dat heeft me veranderd als speler en persoon' Topvoetballer Luka Modric heeft een emotioneel bericht gedeeld op Instagram. Daarin kondigt hij het einde van zijn succesvolle carrière bij Real Madrid aan. "Ik vertrek met een vervuld hart."

'Dank jullie wel uit de grond van mijn hart'

"Het moment is aangebroken waar ik nooit op heb gewacht. Het is een lange, maar fantastische reis geweest", begon de middenvelder die 27 titels in dertien seizoenen in de Spaanse hoofdstad veroverde. Ondanks dat was zijn belangrijkste triomf in dienst van De Koninklijke wat anders: "Mijn grootste trofee is de genegenheid van de mensen. Van de eerste dag tot nu, ik heb er geen woorden voor. Dit is waar ik me aan zal herinneren. Dank jullie wel uit de grond van mijn hart."

Emotionele Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti zal 'huilend afscheid nemen': 'Er is geen andere manier' Real Madrid-topcoach Carlo Ancelotti heeft zijn laatste persconferentie gegeven als trainer van 'De Koninklijke'. Hij gaat de club verlaten na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Real Sociedad op zaterdag. "Ik word snel emotioneel, dat zit in mijn genen."

Het regende tranen in het stadion van Real Madrid. "Het was een zeer emotionele dag voor mij. Waar ik het minst heb gehuild was op het veld. Op weg naar het stadion en in de kleedkamer was het moeilijk. Ik had niet verwacht dat er een eerbetoon zou plaatsvinden, ik heb er niet van gedroomd, ik ben erg dankbaar voor alles wat me is overkomen", benadrukte Modric, die toegaf dat hij nog niet hersteld is van een van de moeilijkste dagen uit zijn carrière.

WK voor clubs

Ondanks het afscheid in het Santiago Bernabéu kondigde Modric aan dat hij het WK voor clubs zal spelen met Real Madrid. De Kroatische middenvelder sprak een wens uit voor het toernooi dat in de Verenigde Staten wordt gespeeld tussen 14 juni en 13 juli: "Er staat ons nog een zeer belangrijke uitdaging te wachten, we gaan erheen met de hoop het te winnen. Het zou geweldig zijn om mijn carrière in Madrid af te sluiten met nog een trofee."

"Ik hoop dat we de nieuwe trainer waardig zijn", vertelde hij, zonder de naam van zijn voormalige teamgenoot Xabi Alonso te noemen. Als afsluiting van een middag die ook in het teken stond van het afscheid van Carlo Ancelotti, sprak Modric een emotionele boodschap uit aan de fans: "Ik wil een zin zeggen die ik heb gezien en die me aansprak: huil niet omdat het voorbij is, lach omdat het gebeurd is."

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.