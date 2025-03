Voormalig teambaas heeft commentaar op F1-legende Lewis Hamilton: 'Niemand praat erover'

Lewis Hamilton maakt zijn droom waar: hij is inmiddels al twee races een coureur bij F1-team Ferrari. De vraag is of het allemaal wel aan zijn dromen voldoet. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het erg zwaar in de rode auto.

De Britse racer scoorde negen punten in zijn eerste twee races voor Ferrari, werd gediskwalificeerd in China en heeft volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner niet boven verwachting gepresteerd.

In Australië eindigde Hamilton achter teamgenoot Charles Leclerc, zowel in de kwalificatie als in de race. De gewonnen sprintrace in China was een aangename verrassing. In de hoofdrace finishten beide Ferrari-coureurs als vijfde en zesde, maar werden ze vervolgens gediskwalificeerd. De auto's voldeden na inspectie niet aan bepaalde technische eisen.

Charles Leclerc

"Ik zou niet zeggen dat Lewis de mogelijkheden van de auto heeft overtroffen," verklaarde Steiner in de podcast Red Flags. "Hij presteerde goed, maar er waren momenten waarop hij niet echt indrukwekkend was. Het was mooi dat hij de sprintrace won, het was pas zijn tweede start voor Ferrari en hij pakte de eerste plaats."

"Ik weet dat het maar een sprintrace is, maar winnen is altijd goed", zo gaat hij door. "Hij won ook de kwalificatie voor de sprintrace. Op zondag was hij goed, maar was hij indrukwekkend? Ik denk het niet, want Charles Leclerc finishte voor hem met een gebroken voorvleugel."

Mercedes

Ook heeft hij begrip voor de nadelen die de status van Hamilton met zich meebrengt. "Toen ze Hamilton aantrokken, wisten ze dat alles wat hij doet onder een vergrootglas wordt gelegd. Kijk naar Mercedes. Ik denk dat Mercedes het heel aardig doet tot nu toe dit seizoen. Maar niemand praat erover. We praten nu allemaal meer over Hamilton bij Ferrari dan over de boys van Mercedes. Terwijl die beter presteren. Lewis is een ster. Hij trekt mensen aan."

Mister English teacher

Later in de pocast is er het onderdeel 'Steiner Storytime', waarin de markante Italiaan anekdotes mag opdissen. Hij vertelt dat hij laatst in China was en daar ontdekte, wat zijn bijnaam is: 'The English teacher'. Oftewel: de leraar Engels. Dat is opmerkelijk, want Steiner spreekt Engels met een behoorlijk zwaar accent.

Zijn gesprekspartners zeggen dan ook: "Ik vindt het een geweldig beeld dat er in China mensen rondlopen die jouw accent nabootsen. Maar met alle respect, ik zou jou niet kiezen om me les te geven in Engels." Daarop zei Steiner: "Ik ben nu nogal teleurgesteld. Kom op!"