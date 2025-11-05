De Servische tennisser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het ATP-toernooi in Athene, na een overwinning op de Chileen Alejandro Tabilo. Na de wedstrijd zorgde een opmerkelijke situatie op de persconferentie voor verbazing.

Djokovic debuteerde op het tennistoernooi in zijn 'thuisland', nadat hij onlangs naar Griekenland verhuisde. In aanloop naar zijn debuut sprak hij zich uit over zijn nieuwe thuis. "Er zijn veel historische, religieuze, sociale en culturele banden tussen Griekenland en Servië. Dat is een belangrijke reden waarom ik hier ben." Ook het eten, het weer en de 'mooiste kustlijn ter wereld' speelden mee om naar Griekenland te verhuizen. Maar nog belangrijker: "De Griekse en Servische mensen zijn als broers."

Vrouw Djokovic verstoort persconferentie

Vol goede moed begon Djokovic als eerste geplaatste speler aan de ATP Athene, wetende dat hij nog nooit van Tabilo had gewonnen. Maar met die statistiek rekende Nole overtuigend af: 7-6 6-1. In de kwartfinales treft hij de Portugees Nuno Borges.

Na afloop nam Djokovic ruim de tijd om de aanwezige pers te woord te staan. Maar plotseling verschenen Novaks vrouw Jelena en zoon Stefan in de zaal. "Hoi, hebben jullie een vraag over mijn spel? Of over...", reageerde Djokovic gevat toen hij zijn familieleden in de deuropening zag staan.

Maar zij hadden vooral de wens dat de grootste tennisser aller tijden even naar buiten zou komen, omdat ze snel zouden vertrekken. Hun verzoek werd echter niet ingewilligd. Ze moesten geduldig wachten tot Nole zijn gesprek met de media had afgerond, voordat ze zich buiten de perszaal konden herenigen.

A family affair



“Excuse me if we interrupt the press, can our father step out for a moment?” 😅❤️ pic.twitter.com/RhkJgfsxNn — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) November 5, 2025

Sportcultuur in Athene

Djokovic is al meerdere keren gespot met zijn zoon Stefan bij sportevenementen in Athene. "Als familie proberen we te ontdekken hoe het leven hier is. De ervaring... We zijn hier nu iets minder dan twee maanden, maar tot nu toe is het een zeer positieve ervaring", vertelde hij.