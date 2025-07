Epke Zonderland stopte in 2021 met turnen, maar de Nederlander keert weer terug in de turnsport. Hij heeft zich namelijk als toernooidirecteur verbonden aan het WK turnen 2026 in Rotterdam Ahoy.

Zonderland had afgelopen zaterdag niet veel nodig om het publiek op te banken te krijgen tijdens het NK turnen. Tijdens het evenement was alleen al zijn aanwezigheid genoeg voor een daverend applaus.

Hij stond voor de rekstok en alle ogen waren op hem gericht. Desondanks liet hij niet zien wat hij kon. "Om voor de lol nog even wat te laten zien vond ik niet gepast. Ik ben allang gestopt en turn niet meer. Hier zijn jongens die fanatiek trainen en hun kunsten laten zien. Het draait om hen", zo vertelde Zonderland aan het AD.

Functie

Alleen al door die mentaliteit is het niet verrassend dat de organisatie bij Zonderland terechtkwam als toernooidirecteur van het WK turnen 2026. Een betere vertegenwoordiger van de Nederlandse turnsport is eigenlijk nauwelijks denkbaar. "De belangrijkste functie is dat je het gezicht van het toernooi bent, een ambassadeur", zo vertelde hij over zijn nieuwe job.

Zonderland lichtte zijn functie verder toe. "Een heel team neemt de organisatie op zich. Ik word voornamelijk de schakel tussen turners, trainers en de organisatie. Als er wat is: geef het aan. Ik wil luisteren naar wat er speelt en daarop inspelen. Mijn doel is dat de sporters niet belemmerd worden in hun voorbereiding."

Drukke agenda

Het WK Turnen 2026 in Ahoy zal plaatsvinden van 17 t/m 25 oktober. In de tussentijd houdt de Olympisch kampioen van 2012 zich druk bezig met allerlei andere sportgerelateerde zaken. "Het is wel druk, zeker. Ik werk nu 4,5 dag in de week als sportarts in opleiding."

Daarnaast is hij ook als teamarts verbonden aan het dameselftal van SC Heerenveen. "Dat is komend seizoen sowieso weer het plan. Ik ben nog een jaar in opleiding als sportarts, daarom konden we het mooi passend maken."