De Nederlandse topturner Casimir Schmidt is een vast gezicht op eindrondes. Vorig jaar schitterde hij op de Olympische Zomerspelen in Parijs, waarna hij op tournee ging met superster Simone Biles. Wie Schmidt enigszins kent, weet dat hij veel aandacht besteed aan zijn uiterlijk. Toch was hij vroeger slachtoffer van pesterijen.

De Europees kampioen van 2015 op het onderdeel sprong staat voor de WK turnen in Indonesië. Daarvoor nam Schmidt een ingrijpend besluit. De 29-jarige turner besloot zijn ogen te laten laseren. "Van kleins af aan zie ik slecht", onthult hij in gesprek met De Telegraaf. "En het werd steeds slechter."

Schmidt had last van plagers

Zijn slechte zicht zorgde ervoor dat Schmidt een bril had vroeger. "Maar die deed ik nooit op, zeker niet toen ik werd uitgelachen op school. Dat vond ik toen heel erg. Ik had vaak hoofdpijn op school en mijn ouders wilden weten hoe dat kwam", blikt hij terug. Wat bleek: de juf wist niet eens dat Schmidt een bril droeg.

Schmidt stapte op 12-jarige leeftijd over naar contactlenzen. Dat hielp tijdens het turnen niet, want zijn ogen werden vaak droog door de airco's die bliezen in de zaal. Inmiddels heeft hij de oplossing daarvoor gevonden: Schmidt liet zijn ogen laseren. "Ik zag er toch wat tegenop, dacht dat ze best druk waren en wilde wel een afspraak maken voor volgend jaar", aldus de turner, die kort na de EK zijn operatie had.

Schmidt dolgelukkig

Alle zenuwen van Schmidt werden snel weggenomen. Binnen de minuut ("nog geen twintig seconden per oog") zat de ingreep erop. "Echt bizar", vindt hij. De uitkomst mag er wezen. "Ideaal gewoon. Ik hoef niet meer van alles mee te nemen. En als ik wakker word en naar het toilet wil, zíe ik dingen in plaats van dat ik op de tast naar mijn bril moet zoeken."

Zijn 'jampotglazen' liggen nog altijd ergens in huis, maar die heeft hij niet meer nodig. "Ik had me voorgenomen die bril demonstratief kapot te trappen, als het laseren was geslaagd. Maar dat is niet gebeurd. Ik heb die drang niet meer."