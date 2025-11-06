Simone Biles onthulde recent dat zij een borstvergroting heeft laten doen. De topturnster praat open over plastische chirurgie, maar is toch niet volledig transparant. Zo geeft ze toe dat ze nog twee keer 'iets heeft laten doen', maar haar volgers moeten raden wat dat dan is.

Biles vertelt in een TikTok uitgebreid over dingen die volgers waarschijnlijk niet van haar weten. Zo heeft ze roots in Belize, is ze slechts 1,42 meter lang en dat het héél lang duurde voor ze voor het eerst de was deed. Vervolgens vertelt de 28-jarige topturnster ook over haar medische ingrepen.

'Ik heb drie keer plastisch chirurgie gedaan, maar van twee raden jullie nooit wat het is', zegt Biles in de video. 'Raad het maar!' Eén volger doet een gokje: 'Borsten, skinny BBL en een ooglidcorrectie? Ik raad maar wat, want ik zou het absoluut niet weten!' Skinny BBL is een operatie aan de billen.

'Dat gebeurde toen ik jong was'

De borsten kloppen inderdaad, bevestigt Biles. Maar de turnster loog er niet over dat de andere twee niet te raden zijn. Zij reageert in de comments: 'Lower bleph, omdat ik de grootste wallen ooit had, en aan de oorlel. Mijn oorbel is er een keer uitgetrokken toen ik jong was.'

Biles deelde op 15 oktober van dit jaar een video dat ze op een trampoline aan salto aan het doen in. Hierbij schreef ze: "Eerste salto bij mijn nieuwe huis met mijn nieuwe (emoji van kersen)." Deze emoji wordt gebruikt als iemand refereert aan borsten. Biles is op 22 april 2023 getrouwd met NFL-ster Jonathan Owens. Zij verschijnt regelmatig bij wedstrijden van de Chicago Bears, waar haar 30-jarige man voor speelt.

Olympische superster

De turnster zorgt al drie Olympische Spelen lang voor sensatie. In 2016 pakte zij liefst vier keer goud en één keer brons. Op de afgelopen Spelen in Parijs was Biles goed voor drie gouden medailles en een zilveren. In 2021 bij de 'corona-Spelen' had zij last van mentale problemen en deed het daarom iets rustiger aan: zilver en brons. De teller staat dus al op elf plakken. De volgende Olympische Spelen zijn in 2028 in eigen land.