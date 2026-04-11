Zaterdagavond boksten zwaargewichten Tyson Fury (37) en Arslanbek Makhmudov (36) tegen elkaar in Londen. Fury is afgeslankt en wilde een statement maken tegen de Rus. Dat lukte: hij kwam de 12 rondes met gemak door en werd unaniem uitgeroepen tot winnaar.

Tyson Fury begon afwachtend terwijl Arslanbek Makhmudov druk zette en hem in de hoek dwong. Er waren weinig rake klappen, maar de agressie leverde Makhmudov waarschijnlijk de ronde op. Fury herstelde zich, ontweek beter en counterde af en toe. Hij gebruikte de druk van Makhmudov slimmer, waardoor het gevecht weer in balans kwam.

Fury vond zijn ritme, timede beter en raakte zijn Russische opponent met jabs en bodyshots. Makhmudov bleef gevaarlijk, maar verloor langzaam de controle. Een scherpe jab van Fury leverde schade op en Makhmudov werd teruggedrongen. Fury landde duidelijk meer hits en liep verder uit. Makhmudov bleef wild slaan en miste vaak, terwijl The Gypsy King soepel ontweek en counterde. Na afloop volgde een respectvolle glove touch, met Fury duidelijk in controle.

Fury domineert

Makhmudov bleek niet de meest subtiele bokser: het is hit or miss bij de Rus. Fury kon de directe aanvallen makkelijk afweren en deelde zelf na acht ronden 106 klappen uit, tegen 44 van Makhmudov.

Round 10: Fury is working the body on the inside. He lands an uppercut that takes out Makhmudov's mouthpiece. Fury is working on the inside. Fury lands well while avoiding Makhmudov's attacks. Heavy pair of punches before the bell by Fury.

Tranier Sugarhill Steward spoorde Fury tussen de rondes door aan om er een einde aan te maken. Oftewel, om een knock out uit te delen. Daarop verhoogde Fury zijn aanvalsritme en sloeg hij onder meer het bitje uit de mond van de Rus.

Anthony Joshua

Fury werd door de jury aangemerkt als winnaar en daar kon niemand een zinnig argument tegenin brengen. Vanuit de ring wilde hij een gesprekje aanknopen met de Britse bokser Anthony Joshua. Het is geen geheim dat de twee tegen elkaar willen knokken. Het bleef bij een vriendschappelijk gesprekje. AJ wilde niet de ring in stappen.

Fury greep na het jurybesluit de microfoon. "Ik wil tegen jou vechten. Geef het publiek de battle of Britain. Accepteer je de uitdaging?", brulde hij tegen Anthony Joshua. "Kom op, little shithouse." Joshua zei: "Met alle respect: dit is jouw avond. Je kan me niet zeggen wat ik moet doen. Als je er klaar voor bent, dan gaan we onderhandelen, als ik er klaar voor ben."

Weer een comeback

De vorig jaar gestopte Britse bokser Tyson Fury keerde zaterdag in Londen opnieuw terug in de ring. De voormalig wereldkampioen zwaargewicht heeft er een handje van om zijn pensioen aan te kondigen en dan weer terug te keren. Hij wil, afhankelijk van hoe dit gevecht verloopt, ook nog tegen Anthony Joshua boksen.

"Ik ben blij om terug te zijn", zei de Engelsman. "Mijn hart ligt altijd al in de bokssport en dat zal ook altijd zo blijven." Ook Makhmudov keek uit naar het gevecht. "Ik ben ontzettend blij met deze kans", zei de Rus. "Tyson Fury is een geweldige kampioen geweest. Ik zal meer dan ooit voorbereid zijn om met een enorme overwinning naar huis te gaan."

Comeback

Fury kondigde begin vorig jaar voor de vierde keer zijn afscheid aan, nadat hij eerder was gestopt in 2013, 2017 en 2022. Hij verloor in december 2024 een titelgevecht tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk. De jury oordeelde na twaalf ronden unaniem in het voordeel van Usyk. De Brit zei later dat de jury een fout had gemaakt met zijn beslissing.

Fury en Makhmudov vechten in het Tottenham Hotspur Stadium in het noorden van Londen. Vrijdag werden de kemphanen gewogen. Fury woog ruim 120 kilogram en dat is voor zijn doen scharminkelig. Bij zijn vorige gevecht, tegen Oleksandr Usyk, woog hij circa 7 kilo meer.