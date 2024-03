Altijd scherp: MMA-vechter verliest bitje en duwt hem tijdens gevecht terug in zijn mond

Op vrijdagavond wordt er weer gevochten in de organisatie ONE-championship en tijdens één gevecht liet een knokker het er wel heel makkelijk uitzien. John Lineker spuugde per ongeluk zijn mondbitje uit, maar tijdens het slaan vond hij nog even de tijd om die terug in zijn mond te doen.

Lineker was tijdens de vechtavond van ONE direct aan de winnende hand. Op een gegeven moment kreeg de Braziliaan zijn tegenstander op de rug, toen zijn mondbitje ineens uitviel. Lineker was echter zo dominant dat hij met zijn rechterhand stoten kon blijven uitdelen, terwijl hij met de rechterhand het bitje oppakte en terug in zijn mond deed. Uiteindelijk ging de zege ook naar Jack Hands of Stone Lineker. Een mooie manier van machtsvertoon!