Kickbokser Donegi Abena stond zondag voor het eerst in de ring sinds zijn Glory-exit. De voormalig lichtzwaargewicht kampioen deelt zijn visie op de huidige situatie binnen Glory: "Dat geeft wel aan hoe het binnen de organisatie gaat."

Abena had geen kind aan zijn tegenstander Tarik Cherkaoui. De voormalig lichtzwaargewicht kampioen van Glory werkte zijn tegenstander in de eerste ronde drie keer naar het canvas, waardoor hij het gevecht op basis van een technische knock-out won. "Het ging gelukkig snel", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Voorprogramma

In december 2024, nog geen jaar geleden, was Abena nog onderdeel van het tweede hoofdgevecht van Glory Collision 7 in een vol Gelredome. Zondag kickbokste de voormalig wereldkampioen in het voorprogramma van Boxing Influencers. "Ik vond dat eigenlijk wel lekker", antwoordt hij op de vraag of dat niet gek voelde.

"Ik hoop binnenkort wel weer een co-main event of main event te zijn, maar voor nu is het goed. Ik heb lang niet gevochten en lang stilgestaan, dus ik ben in ieder geval blij dat ik weer kan vechten", vervolgt hij. Abena brak onlangs definitief met Glory en hoewel hij zondag de ring betrad als kickbokser, hoopt hij zich te kunnen richten op een toekomst als bokser.

'Lang aan me getrokken'

Zaterdag vechten Abena's oude rivalen Tarik Khbabez en Bahram Rajabzadeh om de titel in het lichtzwaargewicht bij Glory 104. De Surinaamse kickbokser versloeg ze in het verleden allebei, maar baalt er niet van dat hij zaterdag niet voor die titel vecht.

"Glory heeft lang aan me getrokken", vertelt Abena. "Ik ben recentelijk pas bevrijd van hun, dus in principe kriebelt het niet echt. Ik heb alles bereikt wat ik wilde binnen Glory. Ik heb op het hoogste podium gestaan, alle titels behaald en nu is het gewoon tijd voor de volgende stap."

'Ik voorspelde dat al'

"Ja, zo voelt dat zeker", antwoordt hij op de vraag of zijn Glory-exit daadwerkelijk als een bevrijding voelt. "Die contracten zijn wurgcontracten, helaas." Abena is niet de enige die de kickboksorganisatie in de afgelopen maanden verliet. Ook prominente kickbokser als Tyjani Beztati en Mohamed Touchassie kondigden onlangs hun vertrek aan.

Abena keek daar niet bepaald raar van op. "Ik voorspelde dat al een beetje", deelt hij. "Het geeft wel aan hoe het binnen de organisatie gaat als zoveel vechters weggaan en zoveel vechters klagen over de organisatie. Dat zegt wel iets."

Toekomst Glory

Toch ziet hij de toekomst van de organisatie niet per definitie somber in: "Als er meer vechters weggaan, zullen ze misschien een probleem hebben. Maar, misschien gaan ze wel een heel ander model van de organisatie maken. Voor nu is het wel een duidelijk signaal naar de buitenwereld dat er iets binnen de organisatie niet klopt."

Glory 104

Zaterdag 11 oktober vindt Glory 104 plaats in de RTM Stage te Rotterdam. Niet alleen vechten Khbabez en Rajabzadeh daar om de wereldtitel, ook vindt de volgende ronde van het zwaargewicht toernooi Last Heavyweight Standing plaats. Levi Rigters, Nabil Khachab, Rade Opacic, Milos Cvjeticanin en andere zwaargewichten zullen daar tegen elkaar strijden voor een plek in de halve finale.