Rico Verhoeven was elf rondes aan de winnende hand tegen Oleksandr Usyk, maar het boksicoon had nog wat dynamiet in petto. Plots richtte The Cat zich op, met zijn negende leven, en deelde hij een technische knock-out uit aan Verhoeven. De referee stopte de clash. Dat was een controversieel besluit.

Ronde na ronde bouwde de Brabander een voorsprong op. Maar Usyk onderging het allemaal vrij gelaten. Schijnbaar was het zijn plan om energie te bewaren voor de slotrondes. In de elfde ronde sloeg de bokser uit Oekraïne toe. Hij ramde zijn tegenstander met een rechtse opstoot naar de grond. Verhoeven probeerde nog door te gaan, maar de scheidsrechter besloot het gevecht te beëindigen.

'Echt niet!'

Voorqaf gaven experts Verhoeven weinig kans om schade toe te kunnen brengen aan bokslegende Usyk. Verhoeven heeft velen verrast.

The Sun schrijft over de elfde ronde: "Een fantastische stoot van Usyk, die het gebitsbeschermer van zijn tegenstander opnieuw raakt. Usyk gaat voor de knock-out, maar de bel gaat! ECHT NIET! DE SCHEIDSRECHTER HEEFT HET GESTOPT! Een bizarre beslissing van de scheidsrechter, aangezien hij nog net op tijd was voor de bel. Al met al was dit een briljante comeback van de Oekraïner na een van zijn moeilijkste gevechten! Ook Verhoeven verdient alle lof, want hij heeft erg goed gevochten."

Mazzel

Ook omroep BBC prijst de wijze waarop Verhoeven in de ring stond: beweeglijk, fel en vooral ook voor niets en niemand bang. "De gelukkige Oleksandr Usyk behield zijn wereldtitels in het zwaargewicht in Egypte met een zeer controversiële knock-outoverwinning in de elfde ronde tegen boksdebutant Rico Verhoeven", aldus de BBC. Ze gebruiken het woord 'fortunate' voor Usyk: ze vinden dat hij mazzelt.

Ook zij schatten in dat Usyk het zelden lastiger had dan deze avond in Egypte. "In een wedstrijd waarvan velen verwachtten dat die de kloof tussen de elite boksachtergrond en de ambitie om door te breken in de internationale sport zou blootleggen, oogde de ongeslagen Usyk ongewoon moeizaam. Hij had moeite om zijn gebruikelijke ritme te vinden in wat de zwaarste wedstrijd uit zijn carrière bleek te zijn."

Shock

Sky Sport had ook het idee dat Verhoeven voor een enorme shock ging zorgen. "Verhoeven was er in slechts zijn tweede professionele gevecht heel dichtbij om een ​​van de grootste verrassingen in de boksgeschiedenis te bewerkstelligen. Hij domineerde en overmeesterde een Usyk die niet in vorm was", schrijft de site.

"De ongeslagen wereldkampioen zwaargewicht stond achter op de scoreformulieren aan het begin van de voorlaatste ronde, maar landde een rake rechter uppercut die het verloop van de wedstrijd volledig veranderde."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover