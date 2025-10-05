Realityster Dave Roelvink had slechts een paar seconden nodig om zijn tegenstander Ezkimo knock-out te slaan bij Boxing Influencers. Na twee stoten lag zijn tegenstander op het canvas en was het gevecht voorbij.

Roelvink maakte het publiek al enthousiast tijdens zijn ringwalk. Die werd verzorgd door zijn vader; Dries Roelvink, die live een van zijn bekendste nummers zong tijdens de opkomst van zijn zoon. De ringwalk duurde uiteindelijk langer dan het gevecht.

Twee stoten

Na de eerste stoot van Roelvink was Ezkimo al duidelijk aangeslagen. Na de tweede stoot kwam het gevecht definitief ten einde. Mustafa Kilic, zoals hij echt heet, ging naar het canvas en stond pas zo'n minuut later weer op. Nou was de voorbereiding van Ezkimo ook wel een stuk korter dan dat van Roelvink. Hij viel in voor een andere influencer die het eigenlijk zou opnemen tegen Roelvink.

"Kijk even waar ik sta, kijk met welke jongens ik aankom. Dat is niet zomaar", reageerde Roelvink na afloop, verwijzend naar de (kick)boksers met wie hij traint bij Mikes Gym, zoals Chico Kwasi en Tariq Osaro (Glory). De realityster doet mee aan het achtmanstoernooi van Boxing Influencers, waarbij acht influencers tegen elkaar strijden om een prijzenpot van 100.000 euro.

Ook succesvol in de halve finale

In de halve finale nam Roelvink het op tegen acteur Oussama Ahammoud. De realityster had iets langer nodig dan tijdens zijn eerste partij, maar hoefde geen drie rondes te vechten om te winnen. In de tweede ronde werkte hij de acteur driemaal naar het canvas, waardoor Roelvink verzekerd is van een finaleplaats. In de finale vecht hij tegen Quincy Kluivert, de oudste zoon van voetballegende Patrick Kluivert.

Gevecht tegen Melvin Manhoef

In december nam Roelvink het bij hetzelfde evenement op tegen vechtsportlegende Melvin Manhoef. Toen waren de rollen echter omgedraaid. Manhoef had niet twee stoten, maar twee rondes nodig om op basis van een technische knock-out te winnen van de realityster. "Melvin je was vanavond niet één, maar twee maatjes te groot voor mij", reageerde de teleurgestelde realityster destijds.

Achtmanstoernooi

In het achtmanstoernooi van Boxing Influencers zijn acht influencers ingedeeld in kwartfinales. De vier winnaars daarvan, waaronder dus Roelvink, stromen dezelfde avond nog door naar de halve finales, waaruit een finalegevecht ontstaat tussen de twee overgebleven gelegenheidsboksers. De winnaar van de finale gaat niet alleen met de eer, maar ook met een prijzenpot van 100.000 euro naar huis.