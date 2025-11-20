Rico Verhoeven heeft donderdag afstand gedaan van zijn troon. Na liefst twaalf jaar als wereldkampioen kickboksen geeft hij het stokje door. Nog nooit was er een vechtsporter zo lang wereldkampioen. Dit is Rico Verhoeven door de jaren heen.

De inmiddels 36-jarige Verhoeven vecht al sinds 2005 op professioneel niveau. In 2012 trad hij voor het eerst aan tegen Daniel Ghita, die op dat moment de wereldtitel in handen had. Verhoeven versloeg de Roemeen in de finale van het Heavyweight World Championship. Dat leverde hem nog niet het wereldkampioenschap op.

Om die reden stonden zij in 2014 weer tegenover elkaar. Op 21 juni won Verhoeven van Ghita en kroonde hij zich voor het eerst tot wereldkampioen. Daarna verloor The King of Kickboxing nog één keer: in China bleek de Belarussische Andrey Gerasimchuk te sterk. Gelukkig voor de Nederlander ging die partij niet om een titel.

Jamal Ben Saddik

Vervolgens vocht Verhoeven vier keer op rij om zijn titel te verdedigen. Errol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi (tweemaal achter elkaar) en Mladen Brestovac werden in 2015 en 2016 verslagen. De vechter uit Bergen op Zoom mocht het daarna wat partijen iets rustiger aan doen (hij knokte wel tegen Badr Hari), waarna hem in 2017 een nieuw titelgevecht wachtte. Tegenstander: Jamal Ben Saddik.

Hij versloeg hem met een trap tegen het hoofd. Daarna moesten ook Brestovac (opnieuw), Guto Inocente en Badr Hari eraan geloven. Laatstgenoemde moest in de derde ronde opgeven met een beenblessure. In 2021 deed Verhoeven mee aan Glory Heavyweight Championship, waarin hij Tarik Khbabez in de finale versloeg.

Later dat jaar versloeg hij opnieuw Ben Saddik in de strijd om de titel. Bijna was Verhoeven zijn status kwijt, want de Belgische Marokkaan maakte het hem héél lastig. Het leverde de Nederlander onder andere een dik rood oog en een flinke snee op zijn wang op. Toch won hij uiteindelijk op technische knock-out

Levi Rigters

Tariq Osaro, Levi Rigters en Artem Vakhitov waren de laatste vechters die het mochten proberen, maar ook zij kregen Verhoeven niet omver. En nu neemt hij - na liefst veertien gewonnen titelgevechten - afscheid van Glory. Verhoeven is met recht The King of Kickboxing en dat zal hij ook nog heel lang blijven.

Alle titelgevechten van Rico Verhoeven op een rij