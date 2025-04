Dit is de inspirerende zus van topkickbokser Rico Verhoeven: 'Dan was hij honderd procent geen kampioen geworden'

Rico Verhoeven, de regerend kampioen in het zwaargewicht bij kickboksbond Glory, is een druk baasje. Ook buiten de ring onderneemt de Brabander van alles. Dat zit in de familie. Zus Nadia Tsouli (41) blijkt ook wel van aanpakken te weten. Haar bedrijf heeft een grote overlap met het beroep van haar befaamde broertje.

Tsouli is de oprichter en eigenaar van Mind Fight in Bergem op Zoom. Op de site omschrijft ze de diensten van de onderneming als 'weerbaarheids training & coaching'. Dat houdt dit in: "Door bepaalde kickboks oefeningen te doen kunnen we een bruggetje slaan naar een weerspiegeling van een gevoel of handelingen die je in het dagelijks leven hebt."

Weerbaar geworden

Haar eigen achtergrond brengt ze zo onder woorden: "Zelf ben ik gedurende het leven weerbaar geworden en gegroeid zowel mentaal als fysiek. Mede door een lastige jeugd is mijn leven mijn leerschool geweest en de mensen die ik door de jaren heen heb leren kennen mijn coaches."

Rico Verhoeven en Nadia Tsouli hebben dezelfde moeder: Jacqueline Deurloo. De vader van Rico Verhoeven is Jos Verhoeven, terwijl de volledige naam van de vader van Nadia niet publiekelijk bekend is. Nadia en Rico zijn samen opgegroeid in een moeilijke thuissituatie, met een moeder die kampte met verslavingen en een strenge vader.

Jos Verhoeven

Op zijn zesde ging Verhoeven bij zijn vader wonen. Jos Verhoeven was karatetrainer en verplichtte zijn zoon min of meer om keihard te trainen. Tsouli zei later in de Provinciale Zeeuwse Courant dit over de situatie: "Als Rico bij zijn moeder en mij was blijven wonen, weet ik honderd procent zeker dat hij geen wereldkampioen was geworden. Hij had de discpline van Jos nodig."

Trots

De band tussen broer en zus is warm en harteljik. Toen Verhoeven op 10 april 2025 jarig was, verscheen dit berichtje op Instagram van Tsouli: "Ja ja 36 alweer. De jaren gaan tellen hoor en dat ga je merken aan alles. Maar hé, dankbaar want je bent nog steeds on top of your game. Ik ben zo trots op jou en alles wat je hebt bereikt, zowel binnen als buiten de ring. Je hebt een hart van goud en verdient al het geluk, liefde en succes in de wereld."