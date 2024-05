Eindhoven Box Cup | Twee Nederlanders in halve finale, slotdag streamt op Sportnieuws.nl

Op de eerste dag van de Eindhoven Box Cup hebben twee Nederlanders zich naar de halve finales geknokt: Chelsey Heijnen en Mahmoud Alchabtoun. En er komen nog wat gevechten met Nederlandse boksers aan.

Heijnen, die een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs op zak heeft, had weinig moeite met Caroline Louenborg uit Denemarken. De uitslag was 5-0. Alchabtoun rekende af met Lunda Gantumur, de kampioen van Azië. De Bosschenaar was zeker niet de favoriet, maar in een spectaculaire partij was hij een tikje sterker: 3-2.

Verder viel op dat Brazilië en Mongolië een sterke delegatie naar Noord-Brabant hebben gestuurd. Zij wonnen al hun wedstrijden. Wie weet geldt dat zaterdagavond voor de Nederlanders Beelo, Dylan Vos, Zekaria Elhaij, Eli Thamasi en Zion Martina.

Wat is Eindhoven Box Cup?

De Eindhoven Box Cup wordt georganiseerd door Stichting Noble Art of Boxing in samenwerking met de Nederlandse Boksbond en NOC*NSF. De Eindhoven Box Cup is het enige Olympische toernooi dat in ons land wordt georganiseerd. Deze editie is voor veel boksers de ideale voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs.

De finaledag, maandag, wordt gestreamd op Sportnieuws.nl. Bekijk het artikel hieronder voor details.

Deelnemers Eindhoven Box Cup

Meer dan 250 boksers uit 26 landen, waaronder de complete Nederlandse A-selectie, nemen deel aan dit toernooi. Onder de deelnemers bevinden zich vele internationale kampioenen en medaillewinnaars op continentale- en wereldkampioenschappen.

Zoals: Misheelt Battumur (Mongolië), Aider Abduraimov (Oekraïne), Nelvie Tiafack (Duitsland), Beatriz Ferreira (Brazilië, wereldkampioen), Imane Khalif (Algerije, wereldkampioen) en Harry Garside (Australië). De nationale selecties van onder andere Oekraïne, Duitsland, Cuba, USA, Engeland, Mozambique, Canada, Zwitserland, Ierland, België, Singapore, Portugal, Italië, Brazilië, Spanje, Duitsland en Australië zijn aanwezig bij deze editie van de Eindhoven Box Cup.