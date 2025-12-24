Voor Jake Paul eindigde het veelbesproken gevecht met Anthony Joshua zeer pijnlijk. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam werd een gebroken kaak geslagen door de Brit. Dat fragment blijkt wereldwijd in de smaak te vallen, want streamingsdienst Netflix breekt er een record mee. Naar het gevecht zelf werd ook massaal gekeken, al lagen de cijfers een stuk lager dan bij een eerdere partij van Paul tegen Mike Tyson.

Paul en Joshua boksten afgelopen vrijdag tegen elkaar in Miami en de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam hield het toen misschien wel langer vol dan de meeste mensen hadden verwacht. De boksende influencer wist tot de zesde ronde overeind te blijven, maar toen ging Joshua volledig los.

De Britse ex-wereldkampioen raakte Paul met een aantal keiharde klappen en die kwam de Amerikaan niet meer te boven. Hij ging tegen de vlakte en moest zich gewonnen geven. Paul bleek achteraf een gebroken kaak over te hebben gehouden aan het gevecht.

Kijkcijfers van Paul tegen Joshua

De keiharde knock-out is wereldwijd door veel mensen gezien, want Netflix heeft bekendgemaakt dat er in totaal 33 miljoen mensen hebben gekeken. De partij tussen Joshua en Paul werd enkel via die streamingsdienst uitgezonden. Volgens Netflix stond het evenement in 45 landen bovenaan de lijst met meest bekeken titels en stond het in 91 landen in de top 10.

Van slechte kijkcijfers kunnen we natuurlijk niet spreken, maar feit is wel dat het bij lange na niet de bestbekeken partij van Paul is. Hij vocht vorig jaar tegen de op dat moment 58-jarige bokslegende Mike Tyson. De verloofde van Leerdam won dat duel en toen keken er liefst 60 miljoen mensen naar. Tegen Joshua was dat dus maar net iets meer dan de helft van dat aantal

Record voor Netflix

Het moment waarop Joshua de knock-out uitdeelde gaat wel de boeken in. Volgens Netflix is een slow-motionvideo van de fatale klappen van de Brit de "best presterende clip van een live-evenement op Netflix ooit". De bewuste clip is meer dan 214 miljoen keer vertoond op de socialemediakanalen van Netflix.

Cruciale week voor geliefde van Paul

Die tikken zorgen ervoor dat Paul nog enkele dagen door een rietje moet eten. Hij kon door zijn gebroken kaak zeker een week enkel vloeibaar voedsel naar binnenkrijgen. Ondanks zijn zware blessure dook hij de afgelopen dagen wel weer overal en nergens op. Mogelijk stapt de Amerikaan ook nog in het vliegtuig naar Nederland, maar dat zal even afwachten zijn door zijn blessure.

Leerdam moet namelijk vanaf tweede kerstdag aan de bak op het OKT om een ticket voor de Olympische Winterspelen binnen te slepen. In het verleden zat Paul al vaker op de tribunes bij schaatswedstrijden van zijn verloofde.