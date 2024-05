Finaledag Eindhoven Box Cup is maandag LIVE via Sportnieuws.nl te zien

Van zaterdag tot en met maandag vindt weer de Eindhoven Box Cup plaats. In de Brabantse stad strijden in het pinksterweekend de beste amateurboksers tegen elkaar. De finaledag is maandag hier live te volgen via een livestream.

Tijdens de Eindhoven Box Cup nemen boksers deel uit alle hoeken van de wereld, waaronder nationale teams van Canada tot Australië en Mongolië tot Brazilië. Liefst 200 boksers uit twintig verschillende landen zullen in Eindhoven acte de présence geven. De Eindhoven Box Cup wordt beschouwd als een belangrijke voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs.

Bekijk hieronder de livestream.