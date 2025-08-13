Een bijzonder bericht van Tyson Fury op woensdag. De Engelse topbokser laat weten voor de derde keer getrouwd te zijn met zijn vrouw Paris. De voormalig en meervoudig wereldkampioen boksen had 'de meest prachtige dag' in Frankrijk.

'We hebben een hoop speciale herinneringen aan Frankrijk', schrijft Fury in zijn Instagram-post. Hij deelt daar meerdere foto's van de prachtige dag. De familie van The Gypsy King is speciaal naar Provence-Alpes-Côte d'Azur getrokken om daar rond te trekken en te trouwen in een schitterende kerk. Fury heeft overigens een toepasselijk liedje bij zijn post gezet: Marry You van Bruno Mars.

Fury is voor lange tijd ongeslagen geweest in het boksen en is ook meervoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten. Hij verloor die titel tegen Oleksandr Usyk, wat voor Fury zijn eerste nederlaag ooit betekende. Ook in de rematch bleek de Oekraïner te sterk. De Engelsman besloot om die reden met pensioen te gaan.

Fury stopt met enige regelmaat

Stoppen met boksen is iets wat Fury - die vernoemd is naar de legendische vechter Mike Tyson - graag doet. Hij deed dat namelijk al vijf keer in zijn carrière. En terugkeren doet hij nét zo graag. Vorige maand gaf de 37-jarige Fury aan wéér in de ring te zullen verschijnen. Daar moest hij wel toestemming voor vragen aan zijn vrouw Paris. "Ze zegt dat ze me zal supporten en dat maakt me blij."

Fury zag én sprak zijn vrouw tijdenlang niet voor het tweede gevecht met Usyk, omdat hij in zich in opperste concentratie wilde voorbereiden. Paris kreeg in die tijd een miskraam, maar vertelde dat niet aan haar man. "Het moeilijkste vond ik dat ik er niet voor haar kon zijn op het moment dat ze het het meest nodig had."

Kinderen van Tyson en Paris Fury

Tyson en Paris hebben samen liefst zeven kinderen. In 2009 werd Venezuela geboren, waarna zij drie zoons kregen: Prince John James, Prince Tyson II en Prince Adonis Amaziah. Vervolgens werden Valencia en Athena geboren en de jongste telg van de familie heet Prince Rico.