De Nederlandse bokser Gradus Kraus (24) maakt bliksemsnel naam. De zoon van oud-kickbokser Albert Kraus vecht in november in Nederland en die partij is door een beslissing van de boksbond in één klap stukken belangrijker geworden.

Zaterdag 29 november stapt Kraus in Rotterdam in de ring tegen Rostam Ibrahim (33). De bokser uit Oss en de Duitse Ibrahim krijgen van de boksbond IBF de kans om Europees kampioen te worden. Dat maakte de bond donderdag bekend. IBF behoort tot de vier grootste boksbonden (met WBA, WBC en WBO).

Kraus heeft al zijn acht profpartijen gewonnen en zevenmaal deelde hij een knock out uit. De Duitser heeft 13 van zijn 16 bokswedstrijden gewonnen en acht keer besliste hij de bout met een KO.

Laatste keer

Izzy Asif van bokspromotor GBM Sports stelt dat Kraus aan de vooravond staat van een grote doorbraak. Hij drukt Nederlanders die Kraus willen zien vechten in eigen land op het hart om nu meteen tickets te bezoeken. Want Kraus zal binnenkort vooral nog in grote buitenlandse stadions boksen.

"Het is te vergelijken met een optreden van Martin Garrix in een kleine discotheek voordat hij wereldberoemd wordt", zegt Asif tegen het AD. "Dat is ook wat dit is. Het is misschien wel de laatste keer dat Kraus op een locatie van deze grootte staat."

Fury

Kraus wordt getraind door onder meer Albert Kraus en Peter Fury, de oom van boksheld Tyson Fury. De clash tegen Ibrahim is de hoofdpartij in Rotterdam. Ook een ander Fury gaat dan zijn vuisten laten spreken: Hughie Fury, de 31-jarige neef van Tyson Fury. Fury komt uit tegen de Brit Michael Webster.

'Daar word je gek van'

Een week voordat IBF zijn tegenstander bekend maakte, had Kraus nog geen idee tegen wie hij in Rotterdam zou knokken. "Voor mijn laatste wedstrijd zeiden eerst vijf tegenstanders af. Daar word je gek van. Niemand kan in de toekomst kijken, maar volgend jaar hopen we gewoon wereldkampioen te worden om eerlijk te zijn", zei hij tegen het AD.