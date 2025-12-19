Jake Paul en Anthony Joshua stappen vrijdagnacht de ring in voor hun langverwachte bokspartij. Het is algemeen bekend dat er bij de wedstrijd een hele hoop geld te verdienen valt, maar hoe veel precies zocht deze site uit.

Paul heeft een deal met Netflix, waardoor zijn bokspartijen op het bekende streamingplatform worden uitgezonden. Dat gold voor zijn eerste partij van het contract tegen Mike Tyson en ook voor de wedstrijd van vannacht. Die zou Paul in eerste instantie tegen Gervonta Davis vechten, maar de bokskampioen zit met een aantal juridische aanklachten voor onder andere ontvoering. Daardoor kon hij niet vechten en stapte Joshua in.

Waar Davis nog kleiner is en normaal gesproken op een lichter gewicht vecht, is dat bij Joshua wel anders. De 1.98 meter lange Engelsman is maar liefst dertien centimeter langer dan zijn opponent. Daarnaast is Joshua een zeer ervaren bokser die al meerdere titels op zijn naam heeft gezet. Andere koek voor Paul dus vergeleken met bijvoorbeeld de al lang gepensioneerde Tyson.

Gigantische som prijzengeld

Voor de partij is er een historische prijzenpot beschikbaar gesteld door sponsoren en bedrijven achter het gevecht. Volgens Britse media zou er om en nabij de 184 miljoen dollar te verdelen zijn, maar in november zei Paul zelf nog dat het bedrag rond de 267 miljoen dollar. Joshua sprak deze woorden echter tegen, want hij zei dat hij met de partij niet het hoogste bedrag uit zijn loopbaan zou gaan verdienen. Een simpele rekensom vertelt dat bij het laagst genoemde bedrag Paul en Joshua verdeeld 92 miljoen dollar zouden verdienen. Joshua verdiende eerder met zijn partij tegen Francis Ngannou een bedrag van 52 miljoen dollar.

Het contract van de partij is strikt geheim gehouden en dus is het ook niet bekend hoe het bedrag verdeeld wordt. Normaal gesproken krijgt een vechter meer geld als hij wint, maar dat lijkt bij een verkapte demonstratiepartij als die tussen Paul en Joshua niet het geval. De partij is echter wel officieel verklaard door de boksautoriteit van Florida. Rond 04.30 uur stappen de heren de ring in.