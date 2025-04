Glory-kampioen hint op gevecht tegen Rico Verhoeven: 'Dan kunnen we het Gelredome afhuren'

Tarik Khbabez, de huidige kampioen in de lichtzwaargewichtdivisie van Glory, zet zijn titel op het spel tegen Sergej Maslobojev tijdens het jubileumevenement Glory 100. Eerder verloor hij van de Litouwer, al was hij het daar zelf niet helemaal mee eens. De kickbokser heeft er dan ook alle vertrouwen in deze keer wel te winnen en hint tegenover Sportnieuws.nl op een mogelijk gevecht tegen Rico Verhoeven.

De Marokkaans-Nederlandse kickbokser is volop bezig met zijn voorbereiding en is naar eigen zeggen "nooit gestopt" met trainen, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl. In aanloop naar het gevecht deed hij dat gedeeltelijk op een voor hem dierbare plek: "Ik probeer elk jaar naar Mekka te gaan, maar dit was de eerste keer tijdens Ramadan. Het was een speciaal en emotioneel moment voor mij. Ik plan het nooit, het gebeurt gewoon. Ik ben heel blij en gelukkig dat ik dat kan meemaken."

Aartsrivaal Donegi Abena

Khbabez verdedigde zijn titel voor het laatst met succes tegen Donegi Abena tijdens Glory Collision 7. Maar het gevecht was meer dan alleen een titelstrijd: tussen hem en Abena is er echt sprake van ‘bad blood’. Ze kunnen elkaar niet luchten of zien, en Khbabez is dan ook "blij" dat hij "eindelijk van Abena af is", zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl. "Die naam hoef ik voorlopig niet meer te horen."

Zelfspot

In aanloop naar hun gevecht kreeg de Marokkaans-Nederlandse kickbokser van Abena de bijnaam 'oom Rick', omdat hij volgens de Surinamer het lichaam van een "oude oom" zou hebben, waarmee hij bedoelde dat hij niet bepaald afgetraind oogde. Ondanks hun verstandhouding, laat Khbabez tegenover Sportnieuws.nl blijken dat hij er de humor wel van inziet. "Ik ben weer wat kilootjes aangekomen, dus ome Rick is terug", zegt hij lachend.

'Heel wat recht te zetten'

Ook de Litouwer is geen onbekende tegenstander voor de 32-jarige kickbokser, ze troffen elkaar al eens eerder, waarbij Maslobojev won, al denkt Khbabez daar zelf anders over. "Voor mijn gevoel heb ik de eerste partij niet verloren. Maar uiteindelijk wel op punten, dus ik heb heel wat recht te zetten. Het voelt net alsof ik mijn titel opnieuw terug moet winnen."

'Dan kunnen we de Gelredome afhuren'

Na zijn overwinning op Abena daagde Khbabez aanvankelijk Rico Verhoeven uit met de woorden: "Rico, je praat te veel." Echter, Glory besloot anders, waardoor het gevecht tussen de twee kampioenen voorlopig niet zal plaatsvinden. Desondanks kijkt Khbabez uit naar de partij tussen Verhoeven en Artem Vakhitov. "Vakhitov is ook een hele goede vechter. Hij heeft echt zijn stempel gedrukt op de light heavyweight divisie."

Het lijkt erop dat Khbabez zijn uitdaging richting Verhoeven zelfs een beetje heroverweegt, al hint hij wel naar Glory dat de partij veel publiek zal trekken: "Ik zit niet te springen om tegen Rico Verhoeven te vechten, maar ik weet wel zeker dat als Glory mij tegenover Verhoeven zet, dat we het Gelredome kunnen gaan afhuren."