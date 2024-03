Glory kiest voor oude bekende als nieuwe baas: 'Blij om weer terug te zijn'

Glory heeft een nieuwe baas aangewezen. De Amerikaan Marshall Zelaznik is per direct de baas van de kickboksorganisatie waar Rico Verhoeven de zwaargewichtkampioen is. Zelaznik is een oude bekende.

Tussen 2018 en 2020 was de Amerikaan ook al de baas van Glory. Onder zijn leiding werd Collision 2 georganiseerd: het gevecht in 2019 tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Dat trok toen een recordaantal toeschouwers, zowel in het Gelredome als kijkers thuis.

Corona

Helaas voor hem gooide de coronapandemie daarna roet in het eten, waardoor de explosieve groei in populariteit van Glory even stil kwam te staan. Omdat de organisatie moest snijden in de kosten, ging Zelaznik weg. Hij werd de baas van een bedrijf in de e-sports in Amerika.

'Blij om terug te zijn'

Nu begint hij dus aan zijn tweede avontuur bij Glory. "Ik ben blij om weer terug te zijn", zegt Zelaznik op de website van Glory. "Ik voelde dat er nog wat werk lag, dat ik in mijn vorige periode niet heb kunnen afmaken. Ik vind het leuk om Glory nu naar nieuwe groei te brengen."

'Hij past perfect'

Zelaznik had voor zijn eerste termijn als Glory-baas ook een grote rol binnen de UFC, dus hij is gepokt en gemazeld in de vechtsportwereld. "Marshalls terugkeer is precies wat Glory nodig heeft", zegt directeur Pierre Andurand. "We zijn dolgelukkig dat hij terug is. Hij past perfect bij Glory. Zijn ervaring in de vechtsport zegt alles."

De eerstvolgende Glory-events zijn op 27 april in Parijs en later dit jaar in Rotterdam. Glory bestaat al sinds 2012 en kende begin maart misschien wel z'n hoogtepunt met de Glory Grand Prix, het zwaargewichttoernooi met de acht beste kickboksers van het moment. Verhoeven won die glansrijk, door op één avond drie concurrenten van zich af te slaan.