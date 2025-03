Glory kondigt groot nieuws aan met unieke deal in Amerika

Glory heeft woensdag een uniek evenement aangekondigd in Miami, in samenwerking met Betr, het sportweddenschappenbedrijf dat mede is opgericht door de Amerikaanse influencer Jake Paul. Het hoofdgevecht van het evenement zal bestaan uit een langverwachte 'Champ vs. Champ rematch': Chico Kwasi tegen Tyjani Beztati.

Glory maakt er al langere tijd geen geheim van de ambitie te hebben om internationaal uit te breiden, en met een nieuwe samenwerking lijkt de organisatie een flinke stap dichter bij het realiseren van die ambitie. De kickboksorganisatie heeft namelijk de lancering van Glory Underground presented by Betr aangekondigd, een exclusief evenement dat alleen met uitnodiging toegankelijk is, waarvan de eerste editie op 1 mei in Miami zal plaatsvinden.

Betr

Jake Paul is mede-oprichter van Betr, de organisatie die samen met Glory het evenement organiseert. Het evenement zal plaatsvinden in het magazijn van de sportweddenschappenorganisatie. In een eerdere video op YouTube gaf de Amerikaanse influencer een rondleiding door de locatie.

Glory heeft laten weten dat de gevechten zullen worden gekenmerkt door kickboksers van wereldklasse, en dat er verschillende influencers en beroemdheden aanwezig zullen zijn tijdens het evenement. Wie dit precies zullen zijn, is nog onbekend, maar het is in elk geval waarschijnlijk dat "vrienden en familie van Betr" aanwezig zullen zijn, aldus Zelaznik in een gesprek met Sportnieuws.nl.

Langverwachte Champ vs. Champ rematch

Het hoofdgevecht van de avond zal bestaan uit een langverwachte champ vs. champ rematch, waarbij weltergewichtkampioen Chico Kwasi het opnieuw opneemt tegen lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati. Het eerste titelgevecht tussen de twee, dat in oktober 2024 plaatsvond, eindigde in een gelijkspel.

Jake Paul naar Glory?

Nu de kickboksorganisatie samenwerkt met Betr en naar Amerika uitbreidt, lijkt een gevecht met Jake Paul bij Glory steeds dichterbij te komen. In gesprek met Sportnieuws.nl sluit Zelaznik een gevecht met de influencer in de toekomst niet uit, maar benadrukt dat het op dit moment nog niet op de agenda staat: "Op dit moment is dat niet in de maak, maar Jake Paul is een uniek persoon die veel bijzondere dingen doet."

"Hij bewijst zich duidelijk in de bokswereld," gaat hij verder. "Ik weet dat hij en zijn team van deze sport houden en het graag willen vertegenwoordigen, wat één van de redenen is waarom wij dit evenement organiseren. Dus hoewel ik er niet op zou rekenen, verbaast niets me, met wat Jake kan bereiken."