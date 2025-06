Grote zorgen om voormalig tegenstander Jake Paul: topvechter in het ziekenhuis en 'niet in staat te reageren'

Voormalig UFC-vechter Ben Askren is opgenomen in het ziekenhuis met ernstige gezondheidsproblemen, waaronder een zware longontsteking.

Askrens vrouw, Amy, deelde een update over zijn toestand op Facebook, nadat worstelexpert Pat Mineo de gezondheidsproblemen van Askren aanvankelijk op Twitter meldde, inclusief een ernstige stafylokokkeninfectie. “Jullie hebben misschien gehoord dat mijn man Ben een moeilijke tijd doormaakt”, schreef Amy op Facebook. “Hij heeft een zware longontsteking ontwikkeld, die heel plotseling opkwam. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis en is niet in staat om te reageren.”

Gebeden voor genezing

Askren was in 2021 een van de eerste tegenstanders van Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. “We zouden alle gebeden voor genezing en rust enorm waarderen. We proberen het leven van onze kinderen zo normaal mogelijk te houden en doen ons best om hen te ondersteunen, dus we vragen jullie om de situatie voorlopig niet met hen te bespreken", zegt zijn vrouw.

40 jaar oud

De 40-jarige Askren tekende onlangs bij Real American Freestyle, de nieuwe worstelorganisatie opgericht door WWE Hall of Famer Hulk Hogan en voormalig WWE en WCW executive Eric Bischoff.

Op het hoogtepunt van zijn carrière werd Askren beschouwd als een van de beste weltergewichtvechters ter wereld, na het winnen van titels bij Bellator en ONE Championship. Hij kwam vervolgens bij de UFC terecht als onderdeel van de eerste en enige grote 'ruil' tussen organisaties, toen ONE hem verruilde voor Demetrious Johnson.

Dit is Jake Paul: steenrijke en boksende influencer vroeg Jutta Leerdam op bijzondere plek ten huwelijk Waar Jake Paul is, is reuring. De Amerikaanse influencer/bokser is in Nederland vooral bekend als de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, maar heeft zelf een indrukwekkend imperium opgebouwd met merkwaardige stunts en een goed gevoel voor commercieel interessante projecten. Zo stapte hij zelfs met succes de ring in tegen bokslegende Mike Tyson. Hij bracht een paar winterse weken door op de tribunes van Thialf en vroeg Leerdam ten huwelijk.

Askrens UFC-carrière eindigde met een record van 1 overwinning en 2 nederlagen, inclusief een overwinning op Robbie Lawler in zijn debuut en daaropvolgende nederlagen tegen Jorge Masvidal en Demian Maia.

Jake Paul

Een paar weken na het gevecht met Maia kondigde Askren zijn afscheid van MMA aan, maar keerde uiteindelijk terug naar de vechtsport door een bokswedstrijd tegen Jake Paul af te spreken. Deze wedstrijd eindigde in een knock-out overwinning voor de YouTuber in de eerste ronde - Askrens enige boksoptreden.

Sindsdien heeft Askren zich voornamelijk gericht op zijn werk als worstelcoach in zijn thuisstaat Wisconsin, terwijl hij ook actief blijft als MMA-analist.