Een ernstig verzwakte Ben Askren heeft voor het eerst in anderhalve maand weer van zich kunnen laten horen. De voormalig UFC-vechter en ex-bokstegenstander van Jake Paul is 'vier keer dood gegaan', onthult hij vanuit een ziekenhuisbed in Amerika. Daar lag hij sinds eind mei, toen een streptokokken-infectie tot een levensbedreigende longontsteking en een coma leidde. Na een ingrijpende operatie is hij voor het eerst wakker.

De veertigjarige Askren is geen schim meer van zichzelf. De Amerikaanse vechter vocht jarenlang in het cruiserweight, wat net onder de lichtzwaargewichtklasse zit. Maar nu is hij zeer vermagerd en hapt hij in de video tussen zijn eerste woorden in maanden door naar adem. Hij heeft een dubbele longtransplantatie ondergaan om zijn zwaar aangetaste longen te vervangen door donororganen. "Ik heb geen enkele herinnering meer van 28 mei tot 2 juli. Ik weet niks meer", onthult Askren in zijn eerste persoonlijke update sinds hij in het ziekenhuis belandde.

'Mijn hart stopte er telkens 20 seconden mee'

De afgelopen weken hield zijn vrouw Amy gezondheidsupdates bij via haar Facebook. Honderden mensen wensten Askren en zijn familie steun en kracht toe en bidden voor ze. "Ik heb de dagboeken van mijn vrouw gelezen, want ik heb geen idee wat er gebeurd is. Het las als een film. Ik ben maar vier keer dood gegaan in die periode. Mijn hart stopte telkens twintig seconden of meer. Dat is niet ideaal, kan ik jullie vertellen", zei Askren met een gevoel voor humor.

23 kilo kwijtgeraakt in 45 dagen

Hij zegt dat hij er weer uit is gekomen na de ingrijpende operatie aan zijn longen. "Ik woog gisteren voor het eerst en ik was nog maar 67 kilo. De laatste keer dat ik dat woog, was meer dan vijftien jaar geleden. Ik ben dus in zo'n 45 dagen tijd meer dan 23 kilo kwijtgeraakt. Man, dit was een gevecht... Al weet ik er zelf niks meer van."

'Alsof ik bij mijn eigen begrafenis was'

Hij raakt geëmotioneerd als hij praat over alle liefde en steun die hij voelt bij het teruglezen van alle aandacht die zijn familie kreeg van bezorgde kennissen en ook vreemden. Naar adem happend probeert hij zijn dankbaarheid te tonen. "Alle liefde die ik nu voel, doet me het meest. Alsof ik bij mijn eigen begrafenis was. Al die mensen die herinneringen aan mij ophaalden, ik had geen enkel idee. Al die liefde is fantastisch en doet me zoveel goeds. Ik wil er alles aan doen om weer de oude te worden. Ik hou van jullie en waardeer jullie berichtjes. Het is zwaar geweest, vooral voor mijn familie", sluit hij zijn boodschap na een paar minuten uitgeput af.

Gevecht tegen Jake Paul

Askren vocht tegen Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, in 2021. Hij was de eerste profvechter waar de influencer tegen bokste in zijn nieuwe carrière. Paul sloeg de gepensioneerde Askren knock-out en bouwde sindsdien aan zijn doelstelling om ooit wereldkampioen te worden. Askren werd in zijn UFC-tijd vooral geroemd om zijn worsteltechniek en zijn bokskunsten werden belachelijk gemaakt.