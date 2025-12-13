De liefhebbers van vechtsport konden dit weekend weer hun lol op. Zaterdag vond namelijk Glory Collision 8 plaats in het Gelredome te Arnhem, waar onder anderen Antonio Plazibat en Errol Zimmerman indruk maakten tijdens hun comeback. Ook kende de avond veel brute knock-outs en een aantal onverwachte uitkomsten. Lees hier alle hoogtepunten terug.

Gevierde rentree voor Antonio Plazibat

Antonio Plazibat is het kickboksen nog niet verleerd. De Kroaat, die terugkeerde na een langdurige blessure, was gedurende drie rondes te sterk voor de Algerijnse Nordine Mahieddine. Plazibat trakteerde de Algerijn al in de eerste ronde op een knockdown en later ook op een bloedneus.

Na het gevecht bood hij zijn excuses aan het publiek aan omdat hij zijn opponent niet knock-out had geslagen. "Ik genoot er te erg van om weer in de ring te staan", lichtte hij toe.

Two-and-a-half years out of the ring, Antonio Plazibat is back with a bang 👏#COLLISION8 pic.twitter.com/CkChE8Yuri — DAZN (@DAZN_Sport) December 13, 2025

Gedroomde comeback van Errol Zimmerman

Zimmerman - die na tien jaar terugkeerde in de ring bij Glory - werkte zijn Australische opponent Alex Simon al binnen een minuut naar het canvas. Simon stond op, maar was duidelijk aangeslagen.

THERE'S LEVELS TO THIS GAME 😤



Errol Zimmerman made it look easy tonight...#COLLISION8 | LIVE NOW | DAZN pic.twitter.com/IfXEmIUMov — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) December 13, 2025

Nadat The Bonecrusher Simon opnieuw naar het canvas werkte met een rake hoek, vond de scheidsrechter het genoeg geweest en beëindigde hij de partij al voordat de eerste ronde was afgelopen.

Endy Semeleer is terug!

Voormalig wereldkampioen Endy Semeleer won overtuigend van Teodor Hristov tijdens de finale van het weltergewichttoernooi. "Slecht nieuws voor iedereen", scandeerde hij door de ring na zijn winst, verwijzend naar zijn bijnaam Bad News. "Ik ben terug!"

Emotie en ontlading na toernooiwinst Michael Boapeah

Boapeah domineerde Milos Cvjeticanin gedurende drie rondes en mag zich dan ook de terechte winnaar van het Light Heavyweight-toernooi noemen. Na de winst droeg Boapeah zijn beker op aan zijn overleden broer. "Ik heb je beloofd dat ik ooit kampioen zou worden", zei hij terwijl hij in tranen uitbarstte.

Petch weer een stap dichterbij toernooiwinst

Featherweight-wereldkampioen Petch heeft op basis van een unanieme jurybeoordeling gewonnen van Denis Wosik. Het was de 175e partij van The Professor uit Thailand, die na zijn zege op Wosik een stap dichterbij de finale van het toernooi Last Featherweight Standing is.

Wereldkampioen Chico Kwasi gaat onderuit

Wereldkampioen Chico Kwasi heeft verloren van Theodor Hristov. Na drie rondes won de Bulgaar op punten. In februari dit jaar stonden de twee tegenover elkaar tijdens een titelgevecht. Toen had Kwasi geen kind aan Hristov en verdedigde zijn titel zonder veel moeite tijdens een gevecht van vijf rondes.

Endy Semeleer heeft geen kind aan Don Sno

Don Sno liet voorafgaand aan het gevecht nog weten Endy Semeleer als makkelijkste opponent binnen het weltergewichttoernooi te beschouwen, maar kwam van een koude kermis thuis. Sno bleek niet opgewassen tegen de technieken van van Semeleer, die na ruim een jaar afwezigheid bij Glory weer terugkeerde in de ring, en werd snoeihard naar het canvas gewerkt.

Figuereido Landman zet Glory rentree luister bij

Figuereido Landman is terug! De jonge, talentvolle kickbokser (20) keerde na anderhalf jaar terug in de ring bij Glory en had nog geen minuut nodig om Ismail Ouzgni knock-out te slaan. Ouzgni zakte door zijn knieën nadat hij hard op zijn kaak geraakt was door Landman. Beide vechters kennen elkaar van het televisieprogramma House of Glory (Videoland). Na het gevecht liet Landman weten dat zijn moeder voor het eerst aanwezig was bij een van zijn gevechten.

Michael Boapeah wint met 'maar 50 procent' inzet

Michael Boapeah en Iuri Fernandes beten het spits van de main card-gevechten af. Na drie rondes won Boapeah op punten. Hij zou het later op de avond opnemen tegen Miloš Cvjetićanin in de toernooifinale van het lichtzwaargewichttoernooi. Laatstgenoemde had slechts een ronde nodig om Cem Caceres knock-out te slaan. Daar schrok Boapeah echter niet van. "Milos, maak je klaar, want ik heb maar 50 procent gegeven. Tegen jou ga ik honderd procent geven", riep hij door de ring na zijn overwinning.

Superfight Series

De Superfight Series zorgden voor veel spektakel. Last Heavyweight Standing-finalist Nico Horta kreeg een technische knock-out om zijn oren van Nidal Bchiri en ook Cem Caceres was wederom niet opgewassen tegen Miloš Cvjetićanin. Laatstgenoemde deelde een knock-out uit met een rechterhoek. Verder zegevierden Abraham Vidales, Miguel Trindade en Luis Tavares.

Alle gevechten op een rij

Super Fight Series

17.00 uur: Last Featherweight Standing (kwartfinale)

Abraham Vidales (17-4, 13 KO) - Achraf Aasila (53-13, 13 KO)

17.20 uur: Last Featherweight Standing (kwartfinale)

Miguel Trindade (63-8, 26 KO) - Bobo Sacko (79-6-1, 30 KO)

17.40 uur: Heavyweight

Nico Horta (26-10, 4 KO) - Nidal Bchiri (19-5-1, 4 KO)

18.00 uur: Light Heavyweight (reserve)

Iuri Fernandes (10-1, 4 KO) - Ismael Lazaar (30-3-1, 15 KO)

18.20 uur: C8 Light Heavyweight Tournament (halve finale)

Milos Cvjeticanin (16-4, 9 KO) - Cem Caceres (19-2, 14 KO)

Main card:

19.00 uur: C8 Light Heavyweight Tournament (halve finale)

Michael Boapeah (21-5-1, 9 KO) - Artem Vakhitov (22-7, 8 KO)

19.20 uur: Welterweight (reserve)

Antonio Krajinovic (4-0, 2 KO) - Figuereido Landman (9-2, 5 KO)

19.40 uur: C8 Welterweight Tournament (halve finale)

Endy Semeleer (38-3, 18 KO) - Don Sno (7-2, 3 KO)

20.00 uur: C8 Welterweight Tournament (halve finale)

Chico Kwasi (45-5-2, 23 KO) - Teodor Hristov (18-4, 7 KO)

20.20 uur: Last Featherweight Standing

Petch (174-40-3, 27 KO) - Dennis Wosik (40-9-1, 9 KO)

20.40 uur: C8 Light Heavyweight Tournament (finale)

Winnaar van halve finale 1 - Winnaar van halve finale 2

21.00 uur: C8 Welterweight Tournament (finale)

Winnaar van halve finale 1 - Winnaar van halve finale 2

21.20 uur: Last Heavyweight Standing (wildcard)

Errol Zimmerman (111-20-1, 44 KO) - Alex Simon (1-0, 1 KO)

21.40 uur: Last Heavyweight Standing (wildcard)

Antonio Plazibat (22-5, 16 KO) - Nordine Mahieddine (29-15, 13 KO)

