'Ik ben doodsbang': Mike Tyson (57) zenuwachtig voor gevecht met Jake Paul (27)

Mike Tyson neemt het in juli van dit jaar op tegen Jake Paul in de ring. In aanloop naar dat gevecht zegt de 57-jarige voormalig bokser 'doodsbang' te zijn. "Maar naarmate het gevecht dichterbij komt, word ik minder bang."

Tyson wordt op 30 juni 58 jaar, een kleine maand later - op 20 juli - staat het gevecht op het programma. Tegenstander is de 27-jarige Paul, de vriend van schaatsdiva Jutta Leerdam. Tyson geeft bij FOX News aan dat het een demonstratiegevecht is, maar met échte regels.

Eerder werd al bekend dat de regels nogal fors zijn. Zo zijn de handschoenen zwaarder dan normaal en krijgt de winnaar alleen z'n prijzengeld wanneer hij de tegenstander knock-out slaat. Alles is dan ook gericht op het KO slaan van de ander. Tyson moet nog een test ondergaan om te kijken of die regels wel allemaal zo logisch zijn, gezien zijn leeftijd.

Mike Tyson says the Jake Paul bout is an exhibition under “real fight” rules 👀 pic.twitter.com/N80quJ8D2g — Happy Punch (@HappyPunch) April 3, 2024

"Deze gast wil mij pijn doen", weet Tyson ook. De presentator bij FOX News vraagt of hij 'alsjeblieft' Paul door de ring kan slaan. "Dat ga ik voor je doen. Nu ben ik doodsbang, maar naarmate het gevecht dichterbij komt, word ik minder bang. Dit is de realiteit. In de realiteit ben ik onverslaanbaar."

Ook had hij nog lieve woorden over voor zijn komende tegenstander. "Hij is beautiful", zei Tyson. Dat zorgde nogal voor fronsende wenkbrauwen in de reacties. "Waarom noemde hij hem beautiful op het einde...?"