Rico Verhoeven heeft zaterdag op technische knock-out verloren van bokskampioen Oleksandr Usyk. Toch heeft hij veel indruk gemaakt op de analisten bij DAZN. Zij vinden ook dat de scheidsrechter een fout heeft gemaakt in het nadeel van de Nederlander.

Het gevecht werd vlak voor het einde van ronde elf beslist toen Verhoeven naar het canvas ging. Maar volgens analisten Alistair Overeem en Tony Bellew was het besluit van de scheidsrechter om het duel te beëindigen voorbarig.

Vanuit Team Verhoeven klinkt dezelfde kritiek. "Ik denk dat het vroeg was om te stoppen", aldus trainer Peter Fury. "Maar het was de elfde ronde en hij was kapot. Waarschijnlijk had hij de twaalde ronde niet meer door gekund. Maar de stop was te vroeg", zegt hij.

'Deze gast is ongelooflijk'

"Maar deze gast, Rico Verhoeven, is ongelooflijk", vervolgt hij met een grote glimlach. Voor de knock-out was de 37-jarige dominant tegen de wereldkampioen. Hij mist volgens Fury alleen nog wat wedstrijdervaring in het boksen. "Maar wat een optreden. Hij heeft iedereen trots gemaakt."

Bellew sluit zich daarbij aan. "Dit is de enige keer in zijn carrière waarin ik hem heb zien verliezen", zegt hij over Usyk. "Hij heeft bijna de grootste verrassing ooit in het boksen waargemaakt." Hij hoopt dat Verhoeven nog een keer de kans krijgt om om de titel te vechten.

'Hij had misschien nog kunnen winnen'

Rico was dominant in het gevecht. Het was een verrassing", zegt ook Overeem. "Dat was de enige manier waarop hij kon winnen." Hij denkt dat Verhoeven de twaalfde ronde nog wel had kunnen vechten. "Hij had die kans moeten krijgen", vindt Bellew. "Op basis van punten had hij dan misschien nog kunnen winnen. Maar we zullen het nooit weten."

Verrassing

Usyk is de beste bokser van de eeuw. Hij is na 25 wedstrijden en zestien knock-outs nog steeds ongeslagen en wereldkampioen van drie bonden. Hij was dan ook zwaar favoriet bij de bookmakers. Een zege van Verhoeven is goed voor ruim tien keer de inzet. Een geslaagd gokje op zijn tegenstander betaalt slechts 1,06 uit.

Nederlands boksicoon Arnold Vanderlyde sprak zich in een interview met Sportnieuws.nl ook uit over de kansen van Verhoeven. "Nergens is de gelijkwaardigheid zo groot als in een boksring. Dus hij heeft zeker een kans, maar voor mij is de excellente bokser Usyk wel de favoriet", was zijn oordeel.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover