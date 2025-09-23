Jake Paul bouwt gestaag aan zijn bokscarrière. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam vocht al eens tegen voormalig wereldkampioen Mike Tyson. Nu heeft hij zijn ogen gericht op een andere topper. En er is zelfs een akkoord, op één voorwaarde.

Paul werd bekend via het videoplatform Vine en groeide daarna uit tot een populaire YouTuber met stunt- en prankvideo's. Het leverde hem zelfs een rol als acteur op in een programma op Disney Channel. De inmiddels 28-jarige Paul heeft het grappen en grollen nog niet voorgoed gedag gezegd, maar neemt zijn boksleven steeds serieuzer.

Bokscarrière Paul

Dat begon met een gevecht in 2020 tegen een YouTuber: AnEsonGib. Daarna volgden gevechten tegen met name oudere personen, die vooral uit andere sporten over waren gewaaid. In 2023 leed Paul zijn eerste en enige nederlaag, tegen iemand van zijn eigen leeftijd. De Brit Tommy Fury was voor hem te sterk. Sindsdien won de verloofde van Leerdam zes keer, waaronder dus tegen bokslegende Mike Tyson.

Eerder in 2025 was Paul te sterk voor Julio César Chávez Jr. en over ruim anderhalve maand staat hij tegenover Gervonta Davis. Toch mikt Paul al maanden op een droomgevecht met Anthony Joshua, olympisch- en meervoudig wereldkampioen. Voor die partij zijn enorme vorderingen gemaakt.

Eén belangrijke voorwaarde

"We hebben een principeakkoord", citeert The Sun Pauls promotor Nakisa Bidarian. Hij voegt eraan toe dat het gevecht waarschijnlijk in de Verenigde Staten zal plaatsvinden. De 35-jarige Joshua vocht niet meer sinds september 2024, toen Daniel Dubois hem op Wembley knock-out sloeg.

Joshua heeft plannen om in 2025 in Ghana te vechten. Tegen wie is nog een raadsel. Zijn promotor Eddy Hearn bevestigde tegenover Sky Sports dat Joshua gevraagd is voor een gevecht met Paul. "Ik zei dat ik het gevecht niet kan houden totdat hij in de oefenwedstrijd tegen Gervonta Davis heeft gevochten. Als je door hem wordt neergehaald, denk dan niet dat je tegen Anthony Joshua vecht. Dat is belachelijk", stelde Hearn.