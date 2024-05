Jake Paul doet zelf met glans wat hij Jutta Leerdam adviseerde, maar zij zag het niet zitten

Jake Paul staat 20 juli tegenover Mike Tyson in de ring en deze week stonden twee grote persconferenties op de planning. De Amerikaanse vriend van Jutta Leerdam en Iron Mike wisten er weer een ware show van te maken en Paul deed wat hij eerder al aankondigde.

Leerdam was tot en met vorig seizoen onderdeel van de Jumbo schaatsploeg, maar vorige maand werd bekend dat haar op 1 april beëindigde contract niet zou worden verlengd. Sven Kramer, directeur van de ploeg, suggereerde in de toelichting op het nieuws dat de Westlandse schaatsdiva zich buiten de ploeg zou plaatsen en geen teamspeler zou zijn. Leerdam was hier absoluut niet over te spreken.

Jutta Leerdam schaart zich achter harde column over Sven Kramer: 'Hij is een slechte verliezer' Het vertrek van Jutta Leerdam bij schaatsteam Jumbo was eerder deze week groot nieuws in de sportwereld. Sven Kramer, commercieel directeur van de ploeg, sprak duidelijke woorden over de topschaatsster, die daar niet van gediend was. Oud-wielrenster Marijn de Vries haalt in een column hard uit naar Kramer en het lijkt erop dat Leerdam zich in die woorden wel kan vinden.

Ze noemde de woordkeuze van Jumbo 'heel respectloos' en liet weten het eens te zijn met de column van Marijn de Vries waarin Kramer 'een slechte verliezer' werd genoemd. Volgens Leerdam was zij zelf toe aan iets anders. Jake Paul had een eigen kijk op de situatie. Volgens hem probeerden mensen zijn vriendin als de schurk van het verhaal neer te zetten. En moest zij daar dan maar van profiteren. Zelf zag ze dat echter niet zitten.

Jake Paul heeft tip voor Jutta Leerdam: 'Het is wel leuker en je verdient ook meer geld' Jutta Leerdam zit zonder ploeg en de Westlandse topschaatser is niet blij met de huidige gang van zaken. Ze noemde eerder de woordkeuze van Jumbo-Visma 'heel respectloos', maar vriend Jake Paul stelt te weten hoe het zit.

"Mensen mixen onze reputaties", zei Paul tegen Leerdam. "Ze maken van jou nu de schurk, omdat ik, omdat de media van mij een slechterik maakt. En nu maken ze van jou ook de slechterik. Het spijt me. Maar als ze willen dat ik de schurk ben, dan zal ik het zijn ook. Het is leuker en je verdient nog meer geld ook."

Persconferentie met Mike Tyson

Op de persconferentie die donderdag in Arlington, Texas werd gehouden, laat Paul duidelijk zien dat hij zijn rol van schurk serieus neemt. Al bij zijn opkomst, met zonnebril op en opzichtig kaugomkauwend klinkt er veel boe-geroep. Meteen hield hij zijn hand achter zijn oor en greep hij de microfoon. "Hé Dallas, hou verd*mme je bek!", riep hij. "If you keep booing, I keep doing. Stelletje laffaards. Als jullie het zo willen spelen, ok, dan gaan we dat doen! Stelletje boeren, ga een koe melken!"

Het publiek reageerde zoals hij wilde: met luid boegeroep en gejoel. "Ik hoop dat jullie nog net zoveel energie hebben op het moment dat ik deze oude man neersla", reageerde Paul. Tyson, die luid werd aangemoedigd en duidelijk als de goeierik in dit verhaal wordt gezien, leek het allemaal wel vermakelijk te vinden en lachte de gekkigheid van zijn opponent weg.

Jake Paul doet bizarre uitspraken richting partij met Mike Tyson: 'Ik wil zijn zachte lippen zoenen' Jake Paul en Mike Tyson hadden donderdagnacht hun tweede persconferentie in aanloop naar hun gevecht op 20 juli. De twee waren zoals verwacht vijandig tegen elkaar, maar op een gegeven moment zat er ook wel een bijzonder romantische en bizarre passage in het persmoment.

Ook Tyson deelt uit

Tyson aan de andere kant nam van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat Paul geen echte bokser is. "Je zegt dat je mij knock-out gaat slaan, maar je hebt nog nooit iemand knock-out geslagen", aldus de inmiddels 57-jarige oud-wereldkampioen. "Het lukte je niet tegen veel lichtere tegenstanders, dus hoe zou het je tegen mij wel moeten lukken?"

Daarnaast ging Tyson in op het opvallende uiterlijk van Paul. "Je bent dik", zei hij meermaals over zijn tegenstander, die naar eigen zeggen bewust bezig is flink wat kilo's aan te komen. "Wanneer ga je eens beginnen met trainen?"