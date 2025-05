Jake Paul gaat voor grootste gevecht ooit tegen oud-wereldkampioen (35): 'Hij zei: oké, let's go!'

Jake Paul staat volgende maand weer in de ring, maar is ondertussen ook al druk bezig met nieuwe gevechten. De vriend van Jutta Leerdam haalde opnieuw uit naar Tommy Fury, maar heeft daarnaast een nóg veel grotere prooi: Anthony Joshua.

Dat zei Paul in gesprek met vechtsportgoeroe Ariel Helwani. De entertainer en bokser sprak al met de 35-jarige topbokser uit Engeland, die tussen 2016 en 2018 alle wereldtitels pakte bij de zwaargewichten. De laatste tijd is Joshua in mindere vorm: in 2022 verloor hij van Oleksandr Usyk (de huidige wereldkampioen) en in zijn laatste gevecht (in 2024) bleek Daniel Dubois te sterk.

Desondanks heeft Joshua een zeer indrukwekkend record (28 wins en vier nederlagen) en zou het veruit de beste tegenstander zijn die Paul ooit heeft gehad. Tenminste, Mike Tyson is van nóg hoger niveau, maar was op het moment van het gevecht met Leerdams vriend al 58 jaar.

Mondeling akkoord

"Ik denk dat zijn kin eraan is – en zeker als hij nog één of twee keer vecht tussen nu en eind 2026", was Paul brutaal over Joshua tegen Helwani. Er zou al een mondeling akkoord liggen tussen de twee vechters: "We spraken zo’n tien minuten. Ik zei 2026, hij zei: oké, let’s go."

Joshua lijkt een flink voordeel te hebben als de twee tegenover elkaar in de ring komen te staan. Hij is namelijk dertien kilo meer dan Paul, die tot 'maar' 103 kilo komt. Het maakt Leerdams vriend weinig uit: "Anthony is altijd een vriend geweest en we steunen elkaar, maar ik geloof echt dat ik hem kan verslaan."

Andere gevechten

In gesprek met Helwani daagde Paul nóg iemand uit: Tommy Fury, de halfbroer van oud-wereldkampioen Tyson Fury. Tommy is tot nog toe de enige bokser die Paul wist te verslaan en aast nu op een rematch. Dat vindt The Problem Child prima, maar vindt dat Fury veel te veel geld wil zien.

Allereerst staat Paul op 28 juni in de ring tegenover Julio Cesar Chavez Jr, op papier zijn sterkste tegenstander tot nu toe. De 39-jarige Mexicaan had tussen 2011 en 2012 de wereldtitel in het middengewicht.