Jake Paul laat peperdure ketting met diamanten maken, maar Jutta Leerdam kan ernaar fluiten

Jake Paul, de Amerikaanse influencer en vriend van schaatsster Jutta Leerdam, heeft een enorm peperdure ketting laten maken. Het ding bevat talloze diamantjes en kost 650.000 dollar, zo rond de 600.000 euro. Het juweel is exclusief voor de Amerikaan in elkaar gezet.

Het blijkt dat de bokser en broer van Logan Paul de ketting puur voor zichzelf heeft laten maken. Leerdam hoeft dus niet te verwachten dat zij het in een mooie doos krijgt opgestuurd. Misschien heeft ze ook niet eens interesse in de peperdure creatie. Paul liet het kleinood namelijk maken vanwege zijn nieuwe merk W, dat een reeks mannenproducten op de markt brengt, zoals deodorant.

Diamanten

Volgens TMZ heeft Paul de opdracht voor het sieraad gegeven aan juwelier Vobara in Miami. Het hangertje dat aan de ketting vast zit, heeft de vorm van de letter W. De juwelier verwerkte 1500 gram aan 14 karaats witgoud in de hanger en ketting. Het duurde twee maanden voordat de bestelling kon worden opgehaald door Paul. Tegen TMZ laat de juwelier dit weten: "Terecht dat hij dit succes viert. We zijn trots op hem. Hij gaat van dat bedrijf een hele grote speler maken. Hij is een slimme gozer."

Mike Tyson

Op 20 juli vecht Paul tegen Mike Perry. Eigenlijk zou hij op die dag tegen bokslegende Mike Tyson knokken. Vanwege medische klachten is die partij verplaatst. Nakisa Bidarian, een zakenpartner van Paul, vindt dat Tyson niet professioneel omgaat met de situatie. "Jake is er pissig over dat Tyson nu in Europa zit en daar overal opduikt en lol maakt. Hij heeft daar zijn verjaardag gevierd. Paul denkt: Tyson is toch geblesseerd? Waar is die gast mee bezig?" Dat vertelde Bidarian in de podcast The MMA Hour .

Jutta Leerdam

Paul en Leerdam zijn inmiddels ruim een jaar een koppel. Wel is het vanwege hun carrières lastig om aldoor tijd met elkaar door te brengen. Na een vakantie van enkele weken keerde Leerdam recent terug naar Nederland. Ze bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. De Olympische Winterspelen zijn in 2026 en in dit pre-olympische seizoen wiol ze na een zwakker jaar weer gaan domineren op de 1000 meter.