Jake Paul won in de Amerikaanse nacht overtuigend van voormalig wereldkampioen Julio César Chavez Jr. en direct na de partij richtte hij zijn pijlen op een aantal mogelijke tegenstanders. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam daagde onder meer een boksgrootheid uit en sprak zijn grote ambitie uit.

Paul vocht voor de eerste keer sinds zijn veelbesproken duel met Mike Tyson. Toen was er veel kritiek op het gebrek aan spektakel én op het feit dat Paul tegen iemand vocht die tientallen jaren ouder is. Hij koos vervolgens voor de 39-jarige Chavez Jr. als tegenstander en dat werd gezien als de grootste test uit zijn carrière.

De verloofde van Leerdam kon wederom niet voor spektakel zorgen, maar won wel heel simpel. Het is dus de grote vraag tegen wie hij het in zijn volgende wedstrijd op gaat nemen en hij lichtte vast een tipje van de sluier op door een aantal namen te noemen na zijn partij.

'Ik wil wereldkampioen worden'

"Ik wil moeilijkere vechters, ik wil wereldkampioen worden", sprak Paul grote ambities uit. "Zurdo zag er traag uit, dat zou makkelijk worden", refereerde hij aan Gilberto Zurdo Ramirez, die op dezelfde avond zijn wereldtitels verdedigde. Ook noemde hij de namen van Badou Jack, Tommy Fury en boksgrootheid Anthony Joshua.

Tommy Fury, de broer van Tyson, bezorgde Paul in 2023 overigens de enige nederlaag uit zijn loopbaan. Joshua was gedurende twee periodes de wereldkampioen in het zwaargewicht, maar verloor zijn titels in 2021 aan Oleksandr Usyk. Joshua streed vorig jaar op het iconische Wembley tegen Daniel Dubois om een van die titels terug te maken, maar verloor via een knock-out.

Jutta Leerdam

Paul moest het tijdens zijn gevecht doen zonder de steun van zijn geliefde. Leerdam was bij de vorige partij tegen Tyson er wel bij en stal toen de show. Deze keer paste het niet in haar schema en keek ze samen met haar familie via de tv naar het gevecht. Samen met zussen Beaudine en Merel werd Paul uitbundig toegejuicht.