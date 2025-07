Jake Paul steekt al langere tijd niet onder stoelen of banken graag de ring in te willen stappen tegen topbokser Anthony Joshua. Promotor Nakisa Bidarian steunt de verloofde van Jutta Leerdam en vertelt in gesprek met Sky Sports te mikken op begin 2026 om dit gevecht te laten plaatsvinden.

Sinds zijn winst op Julio Cesar Chavez Jr. aast Paul op een nieuw gevecht. Anthony Joshua is de beoogde tegenstander, zelfs als het hem zijn leven kost, meldt MMA Mania. De Amerikaan had aanstaande september ook graag de ring ingestapt tegen Canelo Álvarez, maar werd gepasseerd door Terence Crawford. De twee kemphanen zullen het tegen elkaar opnemen in het Allegiant Stadium in Las Vegas.

'Hij leert snel'

Promotor Nakisa Bidarian van Most Valuable Promotions vertelt in gesprek met Sky Sports bezig te zijn met een gevecht tussen de Amerikaanse influencer en Joshua. "Ik denk dat het gevecht absoluut kan plaatsvinden", deelt hij optimistisch. "Jake versus Joshua, het klinkt bijna Bijbels en zou op veel manieren een enorme impact hebben."

"Qua fysiek denk ik dat we het verschil wel kunnen overbruggen, en wat betreft ervaring: Jake leert snel en ontwikkelt zich, terwijl Joshua aan het einde van zijn carrière is. Dit zou een heel interessante strijd kunnen worden en we zijn in gesprek met Matchroom."

'Door 90.000 mensen worden uitgejouwd'

"We mikken op begin 2026 voor dit gevecht," vervolgde Bidarian. "Het is bekend dat AJ een pauze heeft ingelast en een kleine operatie heeft ondergaan, geloof ik. Zodra ze beiden klaar zijn, gaan we ons hier volledig op richten. Wembley is zeker een optie. Jake heeft gezegd dat hij daar graag zou willen vechten. Hij vindt het wel wat om de ring in te stappen en door 90.000 mensen te worden uitgejouwd."

Paul (12-1, 7 KO's) komt uit een puntenoverwinning op Julio César Chávez Jr. vorige maand in Anaheim. Joshua (28-4, 25 KO's) is niet meer in de ring verschenen sinds hij eind vorig jaar werd uitgeschakeld door Daniel Dubois in een IBF-titelgevecht in het zwaargewicht. Laatstgenoemde verloor zijn titel onlangs aan Oleksandr Usyk, die zich onder toeziend oog van Paul en Leerdam bekroonde tot de onbetwiste kampioen in het zwaargewicht.